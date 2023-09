Los abusos a una reportera en la Tomatina de 2011 se hacen virales: "Vamos bien"

A raíz de lo que le pasó a Isa Balado, su compañera Verónica Sanz ha compartido el vídeo en el que fue acosada y manoseada por varios hombres en la tradicional fiesta valenciana hace 12 años

La asquerosa situación vivida por Isa Balado mientras hacía una conexión en directo en el programa de Cuatro 'En boca de todos' ha provocado miles y miles de reacciones al respecto. Un hombre se le acercó por detrás mientras hacía su trabajo y le tocó el culo, lo que provocó la ira de Nacho Abad desde plató y el bloqueo inicial de la reportera. Por suerte la policía detuvo a este individuo al poco tiempo. Pues bien, una de esas reacciones ha sido la de la su compañera periodista Verónica Sanz, que puede contar de primera mano lo que se siente en una situación como esta.

A ella le pasó hace ya 12 años, en el 2011, cuando hacía otra de esas conexiones en directo también para otro programa de Cuatro. Estaba en la tradicional Tomatina de Buñol, en Valencia, donde, rodeada de los asistentes, tenía que contar cómo estaba siendo la fiesta. Dentro del ruido y el desorden generalizado y entendible del inicio de la conexión, todo iba bien hasta que un grupo de hombres la rodean y arrinconan, haciéndole vivir una situación realmente incómoda que ha compartido a través de un tuit en el que cuenta su experiencia de manera muy gráfica y hablando en tercera persona.

Tomatina Buñol, 2011

La reportera trata de esquivar manos y aliento, se le echan encima. Se encarama a la ventana, habla de “apreturas,tocamientos”; se gira, buscando autores. Denuncia en vano: “Me pellizcan el culo”.



Lo pasé mal.



Parece otro mundo, en sólo 12 años

💜VAMOS BIEN pic.twitter.com/8fEvzk4tfp — Verónica Sanz (@Veronicasanztv) September 12, 2023

Ante la imposibilidad de seguir con la conexión, Verónica se acercó a una ventana para estar en un sitio elevado y que la cámara le pudiera grabar. Sin embargo, fue peor el remedio que la enfermedad, ya que los que estaban a su alrededor aprovecharon para sobrepasarse y empezar esos tocamientos que, aunque no de manera tan directa como Isa Balado, denuncia en varias ocasiones la reportera ahora de La Sexta y por entonces de Cuatro.

“¡Claro, no son tontos, aprovechan!

Al igual que hizo Isa Balado, Verónica continuó con profesionalidad. Sin embargo, hay una gran diferencia: la primera no terminó la conexión por lo sucedido mientras que en la segunda sí que lo hizo. En el caso de Isa Balado, el presentador Nacho Abad respondió de manera rápida y directa, cortando la conexión y condenando enérgicamente lo sucedido. Sin embargo, en el de Verónica Sanz, hace 12 años, nadie dice nada cuando hace visible su incomodidad con varias frases como: “unas apreturas impresionantes”, “entre miles de personas agarrándose, tocándose, porque aquí a uno le tocan absolutamente todo” o directamente “me están pellizcando el culo”.

De hecho, al igual que pasó en algunos casos con el famoso beso de Rubiales a Jenni Hermoso nada más suceder, desde plató no se le dio importancia. Sin ir más lejos, la reacción de la presentadora desde el estudio deja bastante que desear por no decir que es vergonzosa, con una frase impensable hoy en día: “¡Claro, no son tontos, aprovechan!”. Precisamente ese avance es el que destaca la propia Verónica Sanz en su mensaje de Twitter con el “VAMOS BIEN” final.