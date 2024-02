La monumental bronca que sacude el plató entre dos colaboradores en “Fiesta”

El programa presentado por Emma García en Telecinco vive otro momento de tensión entre dos de sus colaboradores fijos, con Terelu Campos como principal motivo del desencuentro.

Es habitual que la presentadora Emma García viva momentos de tensión en su programa del fin de semana, Fiesta. La vasca se adentra en el rol de conducir el espacio de corazón rodeada de colaboradores de muy diversa índole, lo que hace que, en más de una ocasión, la diversidad de opiniones haga que salten las chispas.

Hoy ha sido uno de esos días y, aunque la tarde comenzaba de forma tranquila, no ha tardado en llegar el momento de fricción entre dos de sus habituales en plató, la nieta de María Teresa Campos, Alejandra Rubio y Pipi Estrada, que han vuelto a enfrentarse por un hecho del pasado.

El periodista se reafirma

Y es que la hija de Terelu Campos no se amilana a la hora de sacar las uñas por su familia y hoy ha vuelto a ser noticia el motivo por el que, según el periodista deportivo, fue despedido de la cadena donde trabajaba, al parecer, en un despido auspiciado por su madre, que era íntima amiga de su jefe.

Tanto Alejandra como Kike Calleja no dudan en desmentir las declaraciones del periodista en una entrevista concedida a El Mundo, y Calleja explicaba que Pipi no cuenta toda la verdad y que juega con medias verdades para mostrar una versión que juegue a su favor.

Alejandra Rubio le para los pies a Pipi Estrada por atacar a su familia https://t.co/8oNDmg0DlM #T5 #Telecinco



Pipi Estrada critica duramente a Terelu Campos en una entrevista



Alejandra Rubio se enfrenta a Pipi Estrada para defender a su madre



Pipi Estrada ha concedido una e… — TVOK (@el_noticiero__) February 3, 2024

Un argumento que apoyaba la nieta de María Teresa Campos: "Siempre acaba insinuando cosas que no son verdad. Mi madre es la persona más generosa que he conocido en mi vida, nunca le haría eso a nadie, aunque le hubieran hecho lo peor del mundo. No es vengativa. Ella se ha portado muy bien contigo, tú lo sabes y te ha hecho las cosas más fáciles al no hablar abiertamente de esto y tú juegas con eso porque sabes que no se va a sentar a contar algo tan privado", afirmaba.

Y lo que pretendía ser en un principio, el intento de hacer razonar al colaborador, argumentando que su madre jamás trató de frenar al periodista, ha continuado con la Campos asegurando que solo estaba diciendo mentiras, estallando cuando el periodista mentaba a su abuela, asegurando que le había defendido, a lo que Rubio estallaba, pidiéndole que dejase en paz a su abuela ya que: "ella no está ya para decirte que estás mintiendo".