Viral bronca en pleno directo en Antena 3 entre Carlos Alsina y Susanna Griso

La sinergia de grupo en Atresmedia funciona a la perfección entre Antena 3 y Onda Cero pero, en ocasiones, la actualidad es tan polémica y caliente que deja aflorar algunas diferencias.

Tal y como ha comprobado ESdiario, ha sido el propio programa de Carlos Alsina, Más de uno de Onda Cero, quien este martes 10 de octubre ha difundido en X, el antiguo Twitter, un momento incómodo entre la estrella de la radio de Atresmedia y Susanna Griso. Todo ocurría en la emisión diaria de Espejo Público en Antena 3.

Así, en la sección Alsina, al otro lado la presentadora de Espejo Público invitaba al de la radio a hablar de la dramática situación que se está viviendo en Israel tras los ataques criminales a su población civil a cargo de la palestina organización terrorista Hamás.

Carlos Alsina, así arranca el vídeo difundido por Onda Cero, se negaba “de momento” a calificar el conflicto como “guerra” y era interrumpido entonces por Griso que, dubitativa, afirmaba:

“En fin, no sé cómo decirlo. No te lo tomes mal, pero es casi una frivolidad que estemos discutiendo si esto es un ataque terrorista o es una guerra cuando estamos hablando de 900 civiles que han fallecido y los que van a fallecer, sobre todo ahora ya en la franja de Gaza. Más allá de los términos que empleemos es una barbaridad y, sobre todo, que tiene unas consecuencias que claramente superan esa franja de Gaza y el propio territorio israelí porque va a tener repercusión en todo el mundo”.

La acertada intervención de Carlos Alsina

Alsina, que en todo momento estaba en pantalla con Griso y que expresaba gestualmente su desaprobación con lo que estaba escuchaba, tomaba la palabra para discrepar abiertamente con la de Espejo Público e incluso afearle su afirmación sobre el término “fallecido”, “para empezar no han fallecido, han sido asesinadas”, protestaba Carlos Alsina que continuaba su argumento, y así lo reproducimos en ESdiario:

“Si Irán acaba entrando en este conflicto armado entonces sí tendremos una guerra […] A mí me parece que los términos sí son muy importantes, no me parece una frivolidad. Para empezar no hay 900 personas que han fallecido, hay personas que han sido asesinadas. Personas que han sido asesinadas en territorio israelí por una organización terrorista. No se han muerto, las han matado, las han secuestrado. Si hubiéramos visto a un ejército convencional en la guerra de Ucrania, por ejemplo, hacer lo que ha hecho Hamás el sábado; no creo que lo estuviéramos asumiendo con la normalidad o naturalidad de decir ‘es que hay una guerra’ entre dos naciones. Esto es otra cosa”.

⏩ Alsina y @susannagriso discuten al hablar de "guerra" entre Hamás e Israel:



-Griso: "Es una frivolidad discutir sobre si es un ataque terrorista o una guerra"



-Alsina: "Los términos son importantes, no son una frivolidad. [...] Si Irán entra, entonces sí habrá una guerra" pic.twitter.com/sK8dq8Rheh — Más De Uno (@MasDeUno) October 10, 2023

Y, concluía Alsina: Hamás no está por el diálogo para la solución de la causa palestina, Hamás está por la aniquilación del Estado Israel”.

La cuenta oficial de Más de Uno ha emitido el vídeo, de 2 minutos y 44 segundos, y lo tiene muy claro al explicar lo ocurrido:

"Alsina y Susanna Griso discuten al hablar de "guerra" entre Hamás e Israel: -Griso: "Es una frivolidad discutir sobre si es un ataque terrorista o una guerra" -Alsina: "Los términos son importantes, no son una frivolidad. [...] Si Irán entra, entonces sí habrá una guerra".

Tal y como ha comprobado ESdiario, el post de Onda Cero ya se está haciendo viral a los pocos minutos de publicarse.