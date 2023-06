Carlos Herrera le saca a Paco Vázquez la perfecta definición de Pedro Sánchez

El político socialista, exalcalde de La Coruña y exembajador español ante la Santa Sede, propugna una refundación del PSOE en los micrófonos de la Cadena COPE.

Pedro Sánchez está dejando huella tanto en la política española como en su propio partido, el PSOE. Son muchas las voces dentro de su propio partido que se rebelan ante las decisiones que está tomando el presidente del Gobierno, incluido alguno, como García-Page, que ha mantenido la mayoría absoluta en las desastrosas elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo.

Uno de los que habitualmente se ha mostrado contrario a la labor de Sánchez es todo un veterano del Partido Socialista. Se trata de Paco Vázquez, el que fuera uno de los alcaldes más votados de España, con años de mando en La Coruña, y también exembajador de España ante la Santa Sede. Vázquez ha sido entrevistado esta mañana por Carlos Herrera en la Cadena COPE y sus críticas han sido sobresalientes.

“España no puede estar sin tener un partido que represente los valores de una izquierda democrática, de una izquierda constitucionalista, de una izquierda partidaria de defender la unidad de España, del modelo de Estrado, de una izquierda en consonancia con el resto de la izquierda europea”, ha asegurado el político gallego, que ha insistido en la refundación del PSOE para "recuperar ese campo socialdemócrata” porque de no ser así “habría que fundar un partido que ocupara ese espacio”.

Para Vázquez el PSOE de ahora “es puro oportunismo, no hay ideología más que la de mantenerse en el poder”. Y recuerda que “ya nació con una falsedad como fue el voto de una censura que le dio poder a Sánchez avalado por el propio PSOE”.

Vázquez dice que Sánchez es una persona "amoral"

Y el veterano socialista no se ha cortado un pelo para definir a Pedro Sánchez. Según Paco Vázquez, el presidente del Gobierno es "una persona amoral que carece de cualquier tipo de principio o valor, nada más que su propio interés”, que, además, “busca la división de las dos España, de volver al pasado y tirar por la borda el gran esfuerzo de reconciliación que se hizo”.

El enfado de Paco Vázquez es tal que reconoce que no votará al PSOE en las próximas elecciones del 23 de julio. “Voy a votar en contra de lo que ha representado estos años el gobierno de Sánchez, el modelo de sociedad que han intentado implantar y sobre todo las consecuencias de ello, de la España que se está construyendo”, aseguró, al tiempo que no dudó en alabar a Alberto Núñez Feijóo, “una persona que no crispa, que busca el diálogo y no molesta a quienes como yo no compartimos su ideología”.