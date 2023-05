Alsina pregunta y García-Page deja en evidencia a Sánchez frente a Feijóo

El periodista de Onda Cero entrevista al presidente de Castilla-La Mancha, que le reconoce que el líder de su partido no le ha felicitado por su triunfo electoral del pasado domingo.

Emiliano García-Page es, junto al asturiano Adrián Barbón, el único barón socialista que ha logrado librarse de la quema provocada el pasado domingo tras la celebración de las elecciones municipales y autonómicas. Por solo un puñado de votos, Page consiguió retener la mayoría absoluta y seguirá gobernando Castilla-La Mancha cuatro años más.

El líder socialista ha pasado esta mañana por los micrófonos de Más de Uno, el programa que cada mañana presenta Carlos Alsina en Onda Cero y ha dejado algunos titulares que, como ya es habitual, dejan entrever su distancia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para empezar, aunque haya llegado al final de la entrevista, Page ha reconocido que Sánchez no le ha felicitado por su triunfo electoral del domingo, o, al menos, él no tiene constancia de que lo haya hecho, a diferencia del mensaje que le envió Alberto Núñez Feijóo. A la pregunta nítida de Alsina de "¿le ha felicitado el presidente del Gobierno?", la respuesta ha sido bastante dubitativa, aunque empezó con un "no" bastante rotundo, más tarde matizado: "No sé si me llamaría y yo no lo pude coger, pero estuve repasando mensajes y no lo vi. Eso sí, no quiero meter la pata, porque aún estoy respondiendo y voy como a un tercio de los mensajes que me llegaron", comentó Page, que, al responder a la pregunta de Alsina sobre si Núñez Feijóo lo hizo, no tuvo ninguna duda. "Sí, me puso un mensaje".

De todos es sabido que García-Page nunca se ha caracterizado por apoyar sin fisuras la gestión del gobierno de coalición, más bien al contrario, y esa opinión se ha reflejado claramente a lo largo de la entrevista en Onda Cero. Por ejemplo, cuando Alsina le ha preguntado si veía a Sánchez presidente, Page ha dudado. "No sabría decir", ha acertado a decir, además de asegurar que "hay mucha crispación en la calle" y confiar en que "en las generales siempre hay unos 3 millones de votantes más".

A la cuestión, directa de nuevo, de si Pedro Sánchez es el mejor candidato, el presidente de Castilla-La Mancha ha reconocido que "no va a haber debate porque nadie va a provocar", aunque valoró el hecho de que Sánchez vaya a tomar las elecciones generales como una consulta a su gestión. "Es bastante razonable".

García-Page y sus críticas a Iglesias y a Podemos

Como acostumbra, García-Page ha sido particularmente virulento con los ministros de Unidas Podemos y con el papel que tuvo Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno, "siguen gobernando solo sus extrarradios", y a la cuestión de si desea que el 23 de julio gane Pedro Sánchez, ha afirmado: "Yo siempre desearé que mi partido gane, pero soy muy consciente para diferenciar entre lo que es el partido y quien lo representa en cada momento".