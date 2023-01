El Sémper más taurino se cita con Losantos y el resultado escocerá en Vox

El portavoz de campaña del PP avisó en Twitter antes de asistir a la entrevista en Esradio, "puerta grande o enfermería", y el balance ha estado más cerca de los trofeos que de las cogidas.

Había interés por saber cómo se desarrollaba la entrevista que esta mañana le ha realizado Federico Jiménez Losantos a Borja Sémper en el programa matutino de Esradio. Y más después de que el flamante portavoz de campaña del Partido Popular cebara la conversación en su cuenta de Twitter. "Puerta grande o enfermería", escribía el propio político vasco justo antes de que diera comienzo la entrevista. Y lo cierto es que ha habido mucho más de lo primero que de lo segundo.

Puerta grande o enfermería. https://t.co/na5WWrmSgC — Borja Sémper (@bsemper) January 24, 2023

A lo largo de la conversación, Jiménez Losantos, con un tono mucho más amable que el sostenido, sin ir más lejos, en las últimas entrevistas con miembros de Vox, ha cuestionado a Sémper sobre algunas de las últimas cuestiones de actualidad. Por ejemplo, respecto a la ausencia de los miembros del Partido Popular en la masiva manifestación del pasado sábado.

"El PP estuvo, apoyó la manifestación y nos reunimos con ellos", ha dicho Sémper que, sin embargo, ha aclarado que él no estuvo porque no va a ninguna. "Hace unos años decidí no ir a ninguna manifestación más en mi vida. He ido a más de cien en el País Vasco en las que me tiraban piedras y me decían fascista y que era el siguiente en la lista. Creo que me he ganado el derecho a hacer política a mi manera. Es probablemente un agotamiento vital", ha comentado el político popular.

Pese a recordar la solida relación personal que mantiene con Santiago Abascal, Sémper no ha dudo en criticar a Vox. "Vox ha venido a la política española no para erosionar a Sánchez, sino para crecer a costa del PP", y ha justificado la forma y el fondo de sus declaraciones cuando se ha referido a esta formación: "No me gusta que se metan con el PP. Entenderá que cuando me preguntan por estas manifestaciones –"derechita cobarde", etcétera–, dé una posición contraria".

En esta misma línea, Sémper ha defendido que los partidos políticos no pueden ser "sectas". "Creo que los partidos políticos no son sectas, que tiene que haber diferentes opiniones. Tiene que haber Mayor Oreja, Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper" y ha aprovechado para recordar que "es insoportable que el futuro de España esté en manos de un individuo como Otegi".

El resumen de Jiménez Losantos: "Ha estado muy bien"

A la conclusión de la entrevista, el propio Jiménez Losantos ha reconocido que Sémper ha estado "muy bien" y ambos han llegado a la conclusión de que a mucha gente este juicio de valor no le parecerá nada bien, en contraposición, además, de la guerra abierta que tiene el comunicador de Esradio con los miembros de Vox.