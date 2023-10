Bárbara Rey corta una entrevista en TV3 tras varias preguntas del mismo tema

La exvedette estaba siendo entrevistada por Ricard Ustrell en el programa "Collapse" hasta que cortó al presentador después de que este le hiciera varias preguntas sobre el mismo tema.

El pasado de Bárbara Rey y todos los rumores que la relacionan con el rey emérito Juan Carlos I provocan que en la mayoría de entrevistas que concede la exvedette, aparezca constantemente el tema del su relación con el rey. Este sábado, Bárbara Rey visitaba el programa "Collapse" de TV3 para mantener una charla larga con el periodista Ricard Ustrell, pero lo que empezaba como una buena entrevista terminó siendo un poco tenso.

La entrevista comenzaba con Bárbara Rey pidiendo a Ricard que le hiciera las preguntas en catalán, pero que ella contestaría en castellano, ya que, aunque lo entiende bien, no sabe hablar el idioma. Todo avanzaba bien hasta que Ustrell encadenó varias preguntas sobre la relación de la exvedette con Juan Carlos I, algo que provocó que Bárbara se mosqueara: "Yo no quiero seguir toda la noche hablando de esto, porque entonces tendría que decir que me habéis mentido. La entrevista previa no tiene nada que ver con lo que estamos hablando".

Bárbara Rey no quiere estar toda la vida hablando del emérito

Ante las acusaciones de la exvedette, el periodista se defendía explicando que "lo que habíamos pactado es que no sólo hablaríamos del rey, no que no hablaríamos del rey". Por su parte, Bárbara insistía en que no quería hablar más de Juan Carlos I: "No puedo estar toda la vida hablando de este señor". Al final, Ricard Ustrell propuso algo que convenció a la exvedette: "Si tú no quieres responder más sobre el rey, me dices 'no voy a responder más sobre el rey'. Es fácil".

De hecho, finalmente Bárbara sí termino por responder algunas preguntas sobre Juan Carlos I, aunque solo fueron "dos cosas", algo que hizo reír al presentador, que tenía claro que "sí quieres responder sobre el rey". Aún así, la exvedette se excusaba explicando que "es porque a ti te interesa mucho, y como eres un chico muy joven, quiero darte la satisfacción".

Para zanjar el tema, Bárbara Rey mandó un pequeño recado al rey emérito, asegurando que "me gustaría más hablar con él, para que se enterara de una cuantas cosas, pero no las que les cuentan. ¿Me entiendes?". Tras eso, la entrevista volvió a su cauce y transcurrió con normalidad.