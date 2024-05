Fango de Compromís insultando a Íker Jiménez: "eres el vertedero de mi pueblo"

El periodista se preguntaba cómo diferenciar un medio respetable de un pseudomedio y un dirigente de la formación le contesta con descalificativos: “con gente como tú es un pseudomedio”

“¿Cómo se distingue un medio respetable de un pseudomedio?” Esa pregunta se hacia el conocido periodista de Cuatro y de programas de misterio, Íker Jiménez, tras la acusación de Pedro Sánchez y del PSOE contra páginas de bulos y de noticias falsas que curiosamente son medios críticos con el sanchismo. Sin embargo, la pregunta parece que no ha sentado muy bien a algún dirigente de Compromís, que ha respondido con insultos al comunicador.

“Si hay gente como tú, con toda probabilidad o es un pseudomedio o el vertedero de mi pueblo”, contestaba el dirigente de Compromís y el que fuera director general de Empleo con el gobierno de Ximo Puig, Enric Nomdedéu, al periodista de Cuarto Milenio y Horizonte, con los me gusta de varios concejales de la formación.

Parecer ser que la opinión de Íker Jiménez, crítica en algunos asuntos con el Gobierno, es motivo suficiente para ser descalificado en toda su trayectoria profesional en medios como la SER o Cuatro para Compromís dentro de esa estrategia del sanchismo de perseguir a la opinión crítica y que desde Compromís han comprado rápidamente pidiendo incluso retirar la publicidad institucional a los medios que ellos digan.

No es la primera vez que en Compromís en general y Enric Nomedéu en particular recurren al insulto y la grosería a cualquiera que no piensen como ellos. Es más, es una práctica habitual del dirigente nacionalista en cuestión que hace poco llamaba “burro, tonto y mamporrero” a un asesor del PP o acusaba al actor Santiago Segura de tener “asuntos muy turbios con la pornografía” por participar en un acto de la Generalitat.