Dimite un alto cargo de RTVE: 'Zorra' se lleva por delante su primera víctima

La Delegada de Igualdad de RTVE anuncia que deja su cargo porque cree que la canción ni es empoderamiento para las mujeres ni feminismo y pide perdón a las víctimas de violencia de género.

Podrá gustar más o menos pero el terremoto que está causando la elección de ‘Zorra’ como representante de España en Eurovisión tras ganar el Benidorm Fest es del todo innegable. El tema se ha convertido en cuestión casi de Estado, hasta con Pedro Sánchez saliendo a defender el tema en la televisión. Sin embargo, sus detractores tampoco son pocos y han sido muchas las mujeres que han salido a la palestra para asegurar que no les representa. Y es que este es precisamente uno de los argumentos del propio grupo y de sus defensores: que representa a las mujeres, el feminismo y al colectivo LGTBi.

Pues bien, este huracán se ha llevado por delante al primer cargo de RTVE. En este caso se trata de Montserrat Boix, delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión de la cadena pública. La periodista catalana -considerada una de las figuras dentro de la profesión más reconocidas en su lucha por el feminismo y la violencia de género- ha anunciado a través de X que ha dimitido de su cargo por la elección de 'Zorra' como ganadora del Benidorm Fest y por lo tanto representante de nuestro país en Eurovisión.

Lo ha hecho contestando al comentario de una usuaria que a la vez contestaba un post de Boix en el que elogiaba un artículo de El País titulado "No me llames zorra'. Y lo ha hecho con un mensaje claro y rotundo sobre el por qué ha tomado esta drástica decisión: no es ni empoderamiento de las mujeres ni feminismo. Además incluye en su declaración una petición de perdón a las víctimas violencia de género. Hay que destacar que Boix fue la coautora de la Guía de Igualdad de RTVE y formaba parte del Observatorio de Igualdad.

He dimitido porque no puedo asumir esta posición Mi primer trabajo como delegada fue cambiar las bases del BenidormFest por mandato de @1JMPTornero tras polémica de SloMo. Pido perdón a las víctimas de #violenciadegénero. Zorra ni es empoderamiento para las mujeres, ni feminismo — Montserrat Boix (@montserratboix) February 9, 2024

Sin ninguna duda de este mensaje destacan las últimas palabras del mismo y que van directamente hacia el colectivo feminista y LGTBi, que está utilizando la viral canción como arma arrojadiza en una especie de guerra que ha surgido -especialmente en redes sociales- a raíz de todo este asunto. Por ejemplo, Jorge González -participante del Benidorm Fest perteneciente al colectivo LGTBi- declaró que ha interpuesto varias denuncias por delitos de odio recibidos en las redes de, según sus palabras, “la misma gente que está ensalzando el feminismo y, por lo tanto, la igualdad, es la misma que lleva semanas insultándome de manera salvaje”.