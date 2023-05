El entorno del Madrid pide a Pedrerol despedir a Soria por lo dicho de Vinicius

El "medio oficioso" del club blanco arremete contra el contertulio de Atresmedia por lo que ha manifestado en su Twitter tras los incidentes racistas en Valencia

La web oficiosa del Real Madrid, Defensa Central, lo tiene muy claro y publica que el responsable de El Chiringuito (Mega) y de Jugones (laSexta) debe despedir a uno de sus contertulios más polémicos, Cristóbal Soria, ex delegado del Sevilla CF, culé y conocido anti-madridista.

Todo ello, por la polémica generada después de los inaceptables ataques e insultos racistas sufridos pro Vinicius en el último partido de LaLiga desde la grada de Mestalla.

El entorno del Real Madrid explica que Josep Pedrerol está obligado a despedir a Soria por “lo que ha dicho de Vinicius tras sufrir racismo es vergonzoso”.

“Cristóbal Soria volvió a hacer de las suyas y realizó unos comentarios fuera de lugar tras el partido ante el Valencia. El ex delegado del Sevilla continúa con su cruzada con Vinicius JR y aprovechó para arremeter contra la figura del carioca en su tarde más difícil”, destacan desde el citado portal.

Explican además que el extremo brasileño está viviendo su peor momento desde que viste la camiseta del Real Madrid. Vinicius volvió a sufrir un nuevo caso de racismo en el fútbol español tras que la afición del Valencia cruzara todos los límites posibles.

El jugador no aguanta más

Además justifican el comportamiento del madridista porque “el jugador no pudo aguantar más este tipo de comportamientos hacia su persona y al final terminó explotando. Vinicius realizó un gestó que no sentó nada bien a los espectadores de Mestalla donde decía con sus dedos que el equipo valenciano se iba a segunda”.

Esta fue la excusa para que muchos arremetieran duramente contra él, aprovechando su momento más débil. Cristóbal Soria fue uno de los que se unió a estas críticas hacia el brasileño y realizó una publicación completamente fuera de lugar.

Un club histórico y centenario como el real de madrid no merece que un sólo jugador manche su escudo y la institución en todos los campos de la Liga española tal y como ha vuelto a hacer en la tarde de hoy Vinicius Junior… pic.twitter.com/PBQR1hux05 — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) May 21, 2023

"Un club histórico y centenario como el real de madrid no merece que un sólo jugador manche su escudo y la institución en todos los campos de la Liga española tal y como ha vuelto a hacer en la tarde de hoy Vinicius Junior…", añadió el tertuliano a través de su cuenta de Twitter.

Señalar a la víctima

Y desde el entorno mediático del Real Madrid lamentan “Cristóbal Soria optó por señalar a la víctima y no a los culpables, ya que no decidió no condenar los actos racistas. La cruzada del ex delegado del Sevilla parece algo personal y los colores le están cegando por completo”.

“Veremos que ocurre tras estas palabras que llegaron en un momento completamente fuera de lugar. Soria sigue con su campaña anti-Vinicius con comportamientos, frases y actitudes de vergüenza que deberían costarle su salida inmediata de 'El Chiringuito', sentencian.