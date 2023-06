La durísima acusación de Jiménez Losantos a Gonzalo Altozano que prende Twitter

El comunicador de EsRadio arremete en antena contra el periodista cercano a Vox y recientemente nombrado jefe de Gabinete de las Cortes de Castilla y León, que amenazó con denunciarlo.

Lío tuitero esta mañana a consecuencia de un comentario realizado por Federico Jiménez Losantos en su programa en EsRadio. El destinatario del mensaje ha sido Gonzalo Altozano, periodista muy cercano a Vox, que desde esta misma semana es el nuevo jefe de Gabinete de las Cortes de Castilla y León.

En su ya habitual cruzada contra el partido político de Santiago Abascal, el comunicador aragonés ha insistido insinuando la pertenencia de Altozano a El Yunque, la secta secreta ultrarreligiosa de origen mexicano que, según Losantos, estaría detrás del crecimiento de Vox y cuyas opiniones son más que relevantes en la formación.

Me dicen que Losantos acaba de acusarme de pertenecer al Yunque.



Si es así, exigiré rectificación y, si no, me querellaré.



No pertenezco ni a esa secta (particularmente repulsiva) ni a ninguna otra. — Gonzalo Altozano (@GonzaloAltozano) June 8, 2023

"Me dicen que Losantos acaba de acusarme de pertenecer al Yunque. Si es así, exigiré rectificación y, si no, me querellaré. No pertenezco ni a esa secta (particularmente repulsiva) ni a ninguna otra", escribió Altozano a primera hora de esta mañana después de que alguien le avisara de los comentarios de Federico Jiménez Losantos en la radio.

Después de los numerosos comentarios que ha recibido este mensaje del periodista, ha sido el propio Altozano el que, en principio, ha aclarado la situación, al afirmar: "Oído lo de Federico. No dice que sea del Yunque. Mezcla mi nombre con la chiquillada siniestra esa, con los resultados distorsionadores habituales en él. Lo que sí me llama es “emprendedor”. Eso sí no se lo perdono. Asunto cerrado", ha comentado.

Lo que ha dicho Federico Jiménez Losantos en su monólogo de las 7 de la mañana referente a Altozano ha sido, literalmente, lo siguiente: "En la negación de El Yunque, Gonzalo Altozano, periodista de toda la vida y abogado, un emprendedor a la derecha de la derecha, ahora lo han hecho portavoz de las Cortes de Castilla y León. Es decir, que ha cerrado la tele de El Yunque, 7nn, los siete enanitos, pero ya se han colocado. Este es el que dice: "¿cómo que se habla de El Yunque? Si eso no existe". Ah, no. ¿Quién te ha puesto a ti? Primero en la televisión de El Yunque. Y ahora cierran la televisión de El Yunque y te colocan de portavoz de Castilla y León. ¿Qué es el yunque o el martillo", ha asegurado Federico Jiménez Losantos esta mañana en su programa de EsRadio. Juzguen ustedes mismos.