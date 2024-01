Los de Jaime Cantizano se suman a las críticas iniciadas por Joaquín Prat

Una de las colaboradoras de 'Mañaneros', el matinal de TVE, ha soltado algún que otro dardo a dos conocidos colaboradores de Telecinco, tras las polémica entrevista del hijo de Mar Flores.

La entrevista que ofreció Carlo Constanzia, el hijo de Mar Flores, en De viernes, el programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta en Telecinco, sigue estando en el foco de atención. Incluso, ha llegado a sobrepasar la frontera de Mediaset, y se ha tratado en otros programas. Y es que, el actor ha provocado un verdadero terremoto en su familia que está teniendo una gran repercusión mediática, sobre todo, en aquellos espacios donde colaboran muchos de sus familiares. Por ejemplo, Laura Matamoros, colaboradora de Vamos a ver y Makoke, tertuliana de Fiesta y Así es la vida se han estado lanzando dardos tras un material de alto impacto que afectaba a Mar Flores y que poseía la ex de Kiko Matamoros.

La onda expansiva de este terremoto ha llegado hasta Mañaneros. Pepa Jiménez, colaboradora del matinal de La 1 que presenta Jaime Cantizano, daba un paso al frente este miércoles para defender a Mar Flores y señalar a dos conocidos de Mediaset. El programa de TVE comenzaba su sección rosa hablando, precisamente, de la modelo, tras la polémica entrevista de su hijo en De viernes. Todos los tertulianos de Cantizano opinaron del asunto, centrándose especialmente en la figura de Mar.

La colaboradora de 'Mañaneros', en defensa de Mar Flores

Pepa fue una de las colaboradoras que más defendió a Mar Flores, quien puso el foco sobre dos conocidos personajes de Telecinco y que, además, desveló la verdad a uno de los momentos más amargos de la modelo. "Mar Flores no quiere que se saque mierda porque hay mucha alrededor", comentaba la tertuliana de Mañaneros sobre la posición de la empresaria en todo lo referente a la entrevista de Carlo Constanzia. Tras esto, la tertuliana no dudaba en señalar a dos personajes muy conocidos del grupo de Fuencarral: "Porque ella tiene un cuñado (Kiko Matamoros, excolaborador de Sálvame) que se ha inventado unas historias de ellas tremenda, porque Makoke (ex de Kiko Matamoros) tiene información de ese momento...", relataba.

Mar Flores, una madre decepcionada 💔



Mar Flores, una madre decepcionada 💔

La modelo asegura sentirse decepcionada tras las declaraciones de su hijo

Pero Pepa Jiménez no se quedó solo en ese apunte, ya que afirmó que a la modelo "se le ha hecho la vida imposible". Aunque lo más 'duro' de oír vendría después, ya que dejó al plató completamente enmudecido: "Porque esta chica cuando salía con Cayetano Martínez de Irujo intentó quitarse la vida, porque no podía más, porque le estaban haciendo ver en todos los sitios que era la peor persona", aseguraba la colaboradora de TVE, sacando a la luz la verdad tras el misterioso ingreso hospitalario que sufrió Mar Flores en el pasado. Por su parte, y tras esta información, Maria Eugenia Yagüe hizo un nuevo apunte con el que no confirmaba el dato de su compañera, pero sí que dejaba caer que lo ocurrido había sido muy grave. "Es verdad que le tocó una época muy mala de Cayetano, donde tenía problemas de todo tipo.... Y ahí estuvo Mar Flores... Tuvo un ingreso hospitalario complicado que no sé si fue exactamente lo que ha dicho Pepa o peor", sentenciaba la colaboradora del programa de La 1.