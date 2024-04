Moncloa explota: Carlos Herrera vincula la ‘operación Broncano’ con Begoña Gómez

La estrella de la COPE no ha esquivado la polémica y dedicaba su editorial a lo “obsceno” del fichaje del cómico por Televisión Española. Ahora los ecos llegan a la presidencia del Gobierno.

Que Carlos Herrera es enemigo de Pedro Sánchez, del sanchismo y de los medios afines a La Moncloa que intoxican a diario no es ningún secreto. El de Herrera en COPE no ahorra críticas al presidente del Gobierno pero suele ser más cauto cuando se trata de la televisión pública, en la que él ha trabajado en innumerables ocasiones y también en Radio Nacional de España (RNE).

Pero este jueves no evitaba la polémica y entraba de lleno en el escandaloso fichaje de David Brocano por TVE para llevarse La Resistencia a La 1 y, tal y como les venimos contando en ESdiario desde hace un mes, hacerle así la competencia a otros de los enemigos mediáticos del Gobierno, Pablo Motos y El Hormiguero en Antena 3.

Casi 30 millones de euros nos va a costar a los españoles un carísimo programa, con unas condiciones contractuales por dos años leoninas para la televisión pública, que actualmente en Movistar Plus + ven de media 27.000 telespectadores y que promedia un ridículo 0’15% de share.

Herrera ha hablado claro en la Cadena COPE: “Imponer a televisión el fichaje de un presentador en condiciones leoninas, ajenas a la práctica habitual de ese sector. Que yo no sé, a este humorista David Broncano, si le conviene”, comenzaba su comentario editorial.

“El señalamiento que le han hecho y qué va a hacer. ¿Va a dejar que le señalen como un sanchista que va allí encargado a que Sánchez no sufra tanto con los programas de Pablo Motos? Pues tendrá que defenderse de alguna manera. Vamos, yo... Supongo, no lo sé, yo no lo conozco. No sé por dónde anda, pero... Oiga, lo de ayer deja en pésimo lugar a todos los profesionales de televisión, a los activistas de los viernes negros, a los demagogos de la televisión de servicio público, a los cantos sobre la independencia profesional, todas estas bobadas que nos han contado”, continuaba el locutor almeriense para disgusto de La Moncloa y de algunos sindicatos de RTVE.

Trols de Pedro Sánchez contra Carlos Herrera

Pero Herrera ha ido más lejos y ha provocado con ello la reacción del ‘ejército virtual’ de trols de la izquierda contra la estrella de la COPE que denunciaba en su programa:

“Es una obscena injerencia del gobierno en la televisión pública. Todo financiado con dinero de la televisión. Y el dinero de los impuestos para convertir TVE en un altavoz del sanchismo. O sea, no ya solo el control de los informativos, sino también de los contenidos de programas de entretenimiento. Ninguna televisión privada hubiera aceptado un contrato como el que se le ha hecho a la productora de este hombre, ninguna”.

Pero, atendiendo a las feroces críticas que está recibiendo Carlos Herrera en las redes por sus críticas a la nueva injerencia de Pedro Sánchez en RTVE, si algo ha ofendido a La Moncloa es la referencia final que el almeriense ha hecho de la esposa del presidente del Gobierno, en la que recae unas fundadas sospechas sobre presuntos tráficos de influencias…

“Y esa competencia la pagó usted con sus impuestos, ¿eh? Y a hacer ricas a unas cuantas productoras privadas amigas del gobierno. Bueno, y sin la carta de recomendación de Begoña Gómez”, finalizaba Herrera con su habitual fina ironía que le caracteriza.