Pablo Motos habla claro del posible fichaje de Broncano con dardo incluido a TVE

El intento de fichaje de David Broncano y su programa La Resistencia para TVE es sin duda la noticia de la semana en el mundo de los medios de comunicación. Después del terremoto producido en el Consejo de Administración de RTVE, que ha acabado con la presidenta interina Elena Sánchez fuera del cargo, se ponía sobre la mesa la contratación del cómico y su equipo para la cadena pública bajo un contrato multimillonario y unas condiciones especiales que han levantado una polvareda tanto interna como externa. Operación que finalmente y hasta nueva orden acabó siendo tumbada.

Más allá de números, cifras y cuantiosas cantidades de dinero público destinados a fichar al presentador jienense y sacarlo de Movistar, este movimiento responde a un objetivo: buscar a alguien que compita y acabe desbancando al hasta ahora imbatible El Hormiguero de Pablo Motos. El programa de Antena 3, perseguido por Moncloa de un tiempo a esta parte debido a las críticas que hacen al Gobierno de Pedro Sánchez, no solo sobrevive año tras año y resiste a la campaña iniciada desde Moncloa de un tiempo a esta parte, sino que es el líder indiscutible del prime time cada noche. Y eso duele y mucho en la planta noble de Prado del Rey y más aún en el seno del Ejecutivo sanchista.

A todo este asunto faltaba por reaccionar uno de los protagonistas: Pablo Motos. El otro, Broncano, no esconde ni niega la posibilidad tal y como pudimos ver esta misma semana, bromeando con los que serían sus futuros compañeros en caso de darse la operación, los jueces de Masterchef. Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez visitaron La Resistencia y vacilaron al cómico con su posible fichaje.

Pablo Motos, sobre Broncano: "Bienvenida sea la competencia"

En cuanto al presentador valenciano de El Hormiguero ha sido este jueves, durante la mesa de análisis que comparte este día de la semana con Juan del Val, Cristina Pardo, Nuria Roca y Tamara Falcó cuando se ha pronunciado al respecto. Todo se desencadenó a raíz que la ministra de Sanidad, Mónica García, acusara al presentador de hacer publicidad de falsas terapias en una campaña publicitaria. En esas aparecía Juan del Val para ponerla, como se dice coloquialmente, botando: "Yo empezaría a pensar que en Moncloa te tienen manía porque me dicen que Moncloa ha pedido a RTVE fichar a Broncano para competir contra El Hormiguero".

Pablo Motos, tras reconocer que es verdad que se siente un poco incómodo con el tema, no se ha escondido y ha dado su opinión, afirmando que no le parece mal la posible llegada de Broncano -con el que aparentemente guarda buena relación- a TVE para intentar desbancarle.

No es la primera vez ni la última. Llevamos 18 años haciendo el programa. Bienvenida sea la competencia, bienvenido sea Broncano, bienvenido sea quien sea. Estamos aquí y que cada uno elija la opción que le dé la gana. No ha nada más democrático que el mando a distancia

Eso sí, el de Requena no ha dejado pasar la ocasión para lanzar un dardo en dirección a la cadena pública: "A mí lo que me sabe mal son los trabajadores de TVE que deben estar viendo cómo ridiculizan el prestigio de una cadena extraordinaria con profesionales extraordinarios y creo que no se merecen este juego".

Tanto Juan del Val como Cristina Pardo y Nuria Roca intervinieron para echarle un capote a su presentador y amigo. "El problema no es Broncano. A mí lo que me parece grave es que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos. Eso es algo que jamás debería pasar en una cadena pública", comentaba Juan del Val, sin duda una de las figuras más criticadas por la izquierda mediática de esa mesa de opinión. "¿Has pensado que, por allí, hay alguien que te tiene manía?", concluía ante las risas del resto.