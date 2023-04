El 'tarado' que la lió en Ana Rosa: "No estoy orgulloso, estaba hasta los coj.."

El joven, de nombre Roger, asegura que no está orgulloso de lo que hizo pero que "estaba hasta los cojones" de la situación. Culpa al programa del tiempo de espera y del trato que recibió.

Así lo bautizó Ana Rosa Quintana, como un 'tarado'. Este joven, de nombre Roger, fue la persona que grebó el vídeo que se hizo viral de una conductora de un autobús de línea de Barcelona echando del mismo a un hombre de origen sudamericano, aparentemente borracho, que no paraba de acosarla. El vídeo fue noticia en todos los medios de comunicación y todos ellos querían contar con las palabras de uno de los testigos mñas directos de lo ocurrido.

Por ello, Roger se convirtió en la cara visible de lo sucedido y apareció en varios programas para contar de primera mano como vivió el momento. En uno de ellos, en Cuatro, se hizo el gracioso saludando con el "lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?" de Bisbal que tan viral se hizo la semana pasada. Sin embargo, su aparición en el programa de Ana Rosa fue la más destacable y no precisamente no por algo positivo.

Ana Rosa Quintana, obligada a cortar una conexión en directo por un "tarado"



"Me podéis comer la p..."



Leer más: https://t.co/YydntcJno5 pic.twitter.com/TwqCu28DA5 — ESdiario (@ESdiario_com) April 25, 2023

Ahora, el protagonista de este momento ha querido dar su versión de por qué actuó así. Lo primero, ha asegurado que no está orgulloso de lo que hizo y que por mucho contexto que de, no justifica sus actos. Después continúa explicando esos motivos que le llevaron a hacer lo que hizo y que achaca principalmente a dos factores: primero, el estrés que le produjeron las numerosas llamadas desde los medios de comunicación a lo largo de la mañana; y segundo, el trato que recibió en particular por parte del programa de Telecinco.

"A raíz de lo del bus tenía el móvil sonando sin parar. Tenía a 10-12 periodistas llamando sin parar y a mí, que solo me llama mi abuela, que 12 personas me estén llamando continuamente pues que quieres que te diga, me molesta", comenta Roger en este vídeo subido a su cuenta de Tik Tok, donde tiene 7.000 seguidores. Una cifra que como era de esperar, ha subido a raíz de los sucedido con Ana Rosa.

Después, explica el motivo por el que se enfadó en concreto con el espacio de Telecinco y apunta al tiempo que tuvo que esperar para entrar en directo y algún que otro detalle que no le gustó: "Me tuvieron esperando entre 1-2 horas con mi móvil y cuando pedí un trípode me dieron un calendario de 2004 para que apoyara el móvil. Estaba en un zoom esperando en directo para entrar con Ana Rosa y a la vez me estaba llamando un taxi en la puerta para irme a otro plató de otro medio".

Para concluir, afirma que minutos antes de la entrevista, le "estaban condicionando sobre lo que tenía que decir y lo que no". Todo este cúmulo de circunstancias, asegura Roger, fueron los que le llevaron a reaccionar así ante la cámara: "Todo esto sumado a lo de antes pues la verdad es que me tocó los cojones".

Así finaliza sus explicaciones este joven catalán que se convirtió primero en el foco de la noticia por ser testigo de una valiente acción y que después lo hizo por un comportamiento vergonzoso en televisión. Héroe para unos, villano para otros, lo que está claro es que consiguió más seguidores en sus redes sociales. Algo, seguramente, que no le importa haber logrado con toda esta polémica.