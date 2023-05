Jose Antonio Abellán carga contra el jefe de deportes de la COPE y Twitter arde

José Antonio Abellán ha querido dar su opinión sobre la polémica salida de Juan Antonio Alcalá de la Cadena COPE con una incendiaria contestación al actual jefe de deportes de la COPE.

Ayer por la tarde se daba a conocer que el periodista Juan Antonio Alcalá no continuaría su carrera profesional en la Cadena COPE, donde lleva casi 13 años trabajando. La noticia de su marcha, que rápidamente se ha comentado en varios medios de comunicación donde se llegaba a hablar de despido, está muy relacionada con el polémico audio de Luis Enrique que el periodista manipuló y por el cual Juanma Castaño tuvo que pedir perdón en el programa "El Partidazo".

Ante todos los rumores que habían aparecido en referencia a la marcha de Alcalá de la emisora episcopal, el actual jefe de deportes de la Cadena COPE, Juan Carlos González 'Xuancar', ha hablado en Twitter sobre la marcha del periodista, asegurando que fue él mismo el que decidió desvincularse de la radio: "Juan Antonio Alcalá decidió no renovar su contrato a finales de 2022. Y en Cope se respetó su decisión. No hay más. Y no me extrañaría nada que ante tantos ‘inventos’ tome medidas legales en defensa de honor".

Falso. Juan Antonio Alcalá decidió no renovar su contrato a finales de 2022. Y en Cope se respetó su decisión. No hay más.

Y no me extrañaría nada que ante tantos ‘inventos’ tome medidas legales en defensa de honor. https://t.co/Y4AOwzc533 — Juan Carlos Xuancar (@JCXuancar) May 14, 2023

Abellán responde a 'Xuancar' e incendia Twitter

Pero para sorpresa de todo el mundo, las palabras de 'Xuancar' apoyando y defendiendo a Juan Antonio Alcalá han sido respondidas por José Antonio Abellán, quien trabajara en la Cadena COPE hasta el año 2010, momento en el que Juan Antonio Alcalá entró a trabajar a la emisora, y que no ha dejado títere sin cabeza.

En un sorprendente e incendiario tweet, Abellán ha cargado, no sólo contra Alcalá, a quien ha tachado de "depredador sexual", sino también contra el jefe de deportes de la COPE, al que acusaba de taparle: "Hablemos del honor... ¿le pones en la puta calle por lo que os ha costado en los juzgados o por lo que habéis tapado como depredador sexual? Dicen que, ya hace años, había perdido el norte… ¿Xuancar le facilitabas las presas?".

Hablemos del honor.. ¿le pones en la puta calle por lo que os ha costado en los juzgados o por lo que habéis tapado como depredador sexual? Dicen que, ya hace años, había perdido el norte… ¿Xuancar le facilitabas las presas? https://t.co/fC3Rn2iqKp — jose antonio abellan (@jaabellan) May 15, 2023

El tweet de Abellán, que no ha tenido reparos en cargar y hacer acusaciones graves contra ambos, especialmente contra Alcalá, se ha viralizado rápidamente, siendo visto por más de 238 mil personas. Por el momento ni el experiodista de la COPE, Juan Antonio Alcalá, ni el actual jefe de deportes de la cadena, Juan Carlos 'Xuancar' han respondido a dichas acusaciones.