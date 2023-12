Vicente Vallés destroza las maniobras de Bolaños por la amnistía en Europa

Hay interés evidente por parte del Gobierno de España de minusvalorar la importancia que tiene la amnistía para los independentistas catalanes en el seno de la Unión Europea. Insisten una y otra vez, especialmente el ministro Félix Bolaños, en restarle valor y asumirlo como un "asunto meramente interno" porque "así lo consideran también en la UE". Y, en opinión de Vicente Vallés, no es así, o, al menos, no es del todo así.

Lo explicó ayer el periodista madrileño en el informativo nocturno de Antena 3. Y lo hizo con pruebas, presentando los testimonios tanto del ministro de Presidencia y Justicia, como del belga Didier Reynders, el comisario de Justicia de la Unión Europea. Fue este el primero que afirmó que Cataluña es un asunto interno de España, "no que la ley de amnistía sea un asunto interno de España, pero eso es lo que prefiere interpretar el Gobierno", comenta Vallés en su editorial.

Acto seguido, en Antena 3 apareció la taxativa declaración de Félix Bolaños en la que el plenipotenciario ministro de Sánchez aseguraba que hay "cero preocupación" en la Comisión Europea sobre "la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y de la separación de poderes en España" y añadía que no había "ninguna duda" de que este es un asunto interno de España.

Very good meeting with the new 🇪🇸 Justice Minister Bolaños. We took stock of the situation regarding the Council for the Judiciary and the latest developments regarding the amnesty law. The dialogue will continue with the Spanish authorities. pic.twitter.com/8mJGZDjK9V