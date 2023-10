Ana Rosa Quintana tiene el enemigo en casa: "Haz algo bueno, además de criticar"

La presentadora de 'TardeAR' no se ha controlado y ha soltado un tremendo zasca a su sobrino tras poner en duda su liderazgo matinal en Telecinco y llamarla "reina emérita".

Si hay una sección que ha cuajado muy bien en las tardes de Telecinco es 'El azote de TardeAr'. Ese momento en el que Ana Rosa Quintana se sienta en las escaleras de las gradas y se pone a charlar con su sobrino Kike Quintana llena las redes sociales de situaciones únicas, siendo la más comentada. Y es que, es en ese instante cuando la presentadora de TardeAR se detiene a escuchar la opinión de este muchacho sobre lo acontecido a lo largo del programa. Pero lo más llamativo es que este joven no duda en lanzar zascas y críticas a su querida tía en pleno directo y sin miramiento alguno.

Lo que igual no tenía Kike en cuenta que su tía es mucha Quintana y, sobre todo, cuando le pones en duda el liderazgo que consiguió en las mañanas de la principal cadena de Mediaset duranta dos décadas. Es ahí cuando la mítica presentadora saca las garras y con un comentario tumba a cualquiera, incluso a su propia familia. Porque, pese a quien le pese, los datos de audiencia que consiguió Ana Rosa hasta su marcha todavía no los ha superado nadie.

El zasca de Ana Rosa a su sobrino en Telecinco

La Fila Zero de TardeAR ha vuelto a dar que hablar debido a un comentario jocoso del sobrino de la presentadora que, como viene ocurriendo desde el estreno del magazine, no le ha sentado del todo bien a la periodista. En primer lugar, Kike habló de Miguel Bosé en su estreno en Telecinco y su edad, la misma que su tía. "Para tener tu edad está muy bien", soltaba sin filtros y, como era de esperar, Ana Rosa contestó con un simple "estoy mejor que él". Pero Kike tenía ganas de escuchar a su tía y continuó buscándole las cosquillas: "Yo pensaba que venía a patrocinar La Guerra de las Galaxias", espetó Kike. A lo que Ana Rosa le dejó claro que "aquí los zascas los doy yo".

Acto seguido, dieron paso a unas imágenes, entre las que se encontraban las de la Reina Doña Sofía llorando en público. "Estoy desolado. Ha visto Fila Zero y ella -que es la reina emérita española- se siente identificada contigo como reina emérita de las mañanas...", soltaba nuevamente el sobrino de Quintana. Y ya la presentadora de Telecinco no pudo contenerse e hizo una puntualización importante: "Todavía sigo siendo la reina de las mañanas hasta que alguien ocupe el trono", recalcó. Kike, que sintió el puñal de su tía, para escurrir el bulto continuó con su discurso sobre Sofía: "He pensado en invitarle a nuestros torneos de petanca". Para terminar, la presentadora invitó a su sobrino a hacer "algo bueno por esta cadena, además de criticar el programa...".