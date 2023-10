Salvador Sobral se gana al equipo de 'La Resistencia' con su ataque a Broncano

El portugués visitó el programa para presentar su último trabajo y captó muy rápido el humor de su presentador, provocando carcajadas al compararlo con un rostro conocido de Antena 3.

La Resistencia se coronó este miércoles, renovando el plantel de invitados del programa, pues contó con la visita de Salvador Sobral. El cantante portugués visitaba por primera vez el espacio de David Broncano en Movistar Plus para promocionar su nuevo disco, Timbre. Pero lo que no esperaba el de Jaén es que esta visita sería única, pues el artista, nada más pisar el escenario situado en el Teatro Príncipe Gran Vía captaría el tipo de humor de este formato. Y es que, Salvador se unió al vacile provocando las risas de los presentes: "La verdad es que nunca me habían hecho un briefing tan intenso de lo que es este programa", comenzaba a decir.

Este inicio de discurso ya daba señas del humor del portugués. "Me han dicho que es muy importante en España, tienes que entrar, sentirte libre, no hagas esto, lo otro... y me puse nervioso, como si esto fuera lo de Jay Leno... y al final esto es una tontería", soltó al final de su presentación, ganándose al público del programa, que arrancó a aplaudir. Y manteniendo esta sinceridad, Salvador se dedicó a comentar, con humor por supuesto, cada nuevo estímulo que descubría en La Resistencia: "Es la primera vez que veo a alguien en una piscina de bolas con más de 7 años. Esto parece como un show de variedades".

Sobral compara 'El Hormiguero' con 'La Resistencia'

Broncano, aprovechando esta primera visita, quiso saber si en Portugal había algún programa parecido al suyo, pero Salvador lo negó. Esto llevó al presentador de La Resistencia a interesarse por si existía una versión de El Hormiguero, que tampoco era el caso. En ese momento, Salvador recordó que también había estado en el programa de Pablo Motos en Antena 3, justo después de su participación en Eurovisión: "Pensé 'madre mía, qué tontería de programa'. Y dije, 'nunca más voy a ir a una cosa de éstas' y mira", bromeó señalando a La Resistencia y arrancando los aplausos de los presentes, incluido los de Broncano.

Salvador Sobral no tenía ni puta idea qué era esta mierda de programa y ha tardado dos minutos en saber que efectivamente esto es una tontería y que Broncano no se prepara una mierda nada. Traemos a un artista serio que toca en teatros y se sienta en una cama. @salvador_sobral pic.twitter.com/KbW6K1Ukyo — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 4, 2023

El de Jaén se desternillaba con la comparación entre los dos espacios televisivos, mientras el portugués continuaba mofándose hasta de él mismo: "Soy un artista serio, voy a tocar en el Liceo, no puedo estar aquí con el pum pum pum", comentaba haciendo referencia al tambor que tocaba el presentador, para seguidamente decirle entre risas: "Prepárate las entrevistas". Pero no todo eran críticas, pues ambos coincidieron en que la improvisación era un valor añadido: "¿No te parece bonito que sin tener una impresión preconcebida de los invitados poco a poco deje que crezca incluso una pequeña amistad entre nosotros?", comentaba Broncano sobre su forma de conducir las entrevistas. Con lo que Sobral estuvo de acuerdo: "Sí es cierto, la improvisación te puede llevar a lugares inciertos incluso en la música. Y eso está bien".