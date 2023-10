La escatológica anécdota de David Broncano que deja en shock a Jorge Ponce

El presentador de 'La Resistencia' no se cortó a la hora de detallar un percance que tuvo volviendo a su casa y la reacción de sus compañeros del programa de Movistar lo dice todo.

La Resistencia mantiene su esencia en esta nueva temporada. El programa late night de Movistar Plus que presenta David Broncano continúa llenando las redes sociales de momentos únicos, protagonizados por los invitados -como el rechazo de Berto Romero a hacer realidad una petición del de Jaén- como por los propios miembros del equipo. Quien siempre se encuentra en la diana de los comentarios del community manager del programa en X -antiguo Twitter- es Grison, aunque de vez en cuando el presentador hace algún cameo. Sin embargo, este martes Broncano se ha convertido en el objetivo principal de las burlas.

En una noche marcada por la visita de Nia, lo que más ha destacado sin duda ha sido el momento que ha protagonizado el presentador del formato de Movistar y una anécdota que le contaba, sin omitir ningún tipo de detalle, a uno de los colaboradores de La Resistencia, Jorge Ponce. Una confesión que hizo que se ganara a pulso el comentario del community manager: "Bastante tiene con no cagarse encima la hora y pico que pasa haciendo este programa, como para no cagarse mientras conduce". ¿Qué habrá soltado el de Jaén para ganarse este comentario?

La anécdota de Broncano que paraliza a Jorge Ponce

La conversación iba bien, en la línea que mantienen siempre ambos, hasta que Broncano se acordó de una cosa que le ocurrió y que tenía relación con lo que estaban hablando: "¿A ti no te he contado lo que no me pasó una vez con eso?". "Con la caca", especificó Ponce por si alguien, en ese momento, se estaba incorporando al programa. "Venía yo de jugar al fútbol y me puse malo por la M-40. Y claro, no me podía parar a cagar en el arcén porque igual te atropella un coche. Fui a toda tralla hasta mi casa, a toda hostia y dije 'aguanto, aguanto' y a la que abrí la puerta de casa me cagué en el portal", relató el de Movistar. En ese momento, Ponce no sabía si reírse o mantener el tipo, por lo que optó por soltar un simple "¡qué pena!".

Bastante tiene con no cagarse encima la hora y pico que pasa haciendo este programa, como para no cagarse mientras conduce. pic.twitter.com/wwkyEjfId5 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 3, 2023

Después de aguantar durante todo el recorrido, para Broncano era como una especie de victoria haber llegado a su casa. Y así lo aseguró: "Por esto. Yo estaba celebrándolo como si hubiese ganado una maratón". Pero, finalmente, su malestar no aguantó más y acabó por vencerle. "Te cagaste en boxes, ¿eh?", bromeó Ponce tras escuchar la historia de su compañero de La Resistencia. Un comentario que hizo gracia al propio Broncano, que no tuvo más opción que reírse y aceptar el aplauso del público presente en el Teatro Príncipe Gran Vía que celebraba esta anécdota con aplausos; una ovación más que aceptada por el presentador.