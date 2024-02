Cómica confusión de Esperanza Aguirre con la presentadora de "La mirada crítica"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid estaba realizando una entrevista en el programa de Telecinco por las elecciones gallegas que se celebrarán el domingo 18 de febrero.

Esperanza Aguirre se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los días previos a las elecciones gallegas, que se celebrarán este domingo 18 de febrero. Unas elecciones con una gran importancia, ya que son las primeras tras las elecciones generales del pasado mes de julio. Es por esto, que todas las cadenas de televisión están centrando sus programas del viernes y el sábado en analizar los días previos a los comicios y entrevistar a distintas figuras de los diferentes partidos político, como ha sido el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este ha sido también el caso de Esperanza Aguirre, que a lo largo de la semana ha visitado diferentes programas de televisión para hablar y ha dejado varios detalles que la han convertido noticia. Primero fue en su participación el martes en el programa "Todo es mentira", donde tuvo un enganchón dialéctico con Risto Mejide, y este viernes, la expresidenta de Madrid ha protagonizado otro curioso momento en un programa de Telecinco.

La confusión de Esperanza Aguirre en "La mirada crítica"

El viernes, Esperanza Aguirre ha visitado Telecinco para participar en el programa "La mirada crítica", que presenta Ana Terradillos. Durante su participación, la expolítica ha tratado varios temas de actualidad, como las últimas palabras de Feijóo sobre el indulto a Puigdemont. Pero no ha sido su opinión sobre ese tema lo que ha llamado la atención de los espectadores, sino su confusión con la presentadora: "Sánchez les ha perdonado sin que digan que no lo van a hacer, Eva. La amnistía no está contemplada en nuestro derecho".

Una equivocación que no ha pasado desapercibida para Ana Terradillos, que se lo ha tomado con humor al corregirla: "Me llama como mi coordinadora, que es maravillosa. Yo soy Ana, Esperanza". Pero a pesar de la corrección, Esperanza Aguirre seguía sin saber con quién estaba hablando: "Perdona Ana, es que no te veo. No sé que Ana eres".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, se ha mostrado muy confiada en la posibilidad de que el Partido Popular revalide esa mayoría absoluta en Galicia: "Confío en que revalidemos la mayoría absoluta, ya sé que la encuesta de Tezanos dicen que lo tenemos justillo, pero confío en que los gallegos no voten a Benegá. Sánchez no es, ni partido obrero, ni español, ahora se una al independentista".