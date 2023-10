Imanol Arias no se esconde al ser preguntado por sus problemas con Hacienda

El actor ha sido entrevistado por Boris Izaguirre en el programa "Más vale sábado" donde se ha sincerado sobre los problemas fiscales que tiene con Hacienda desde el 2017.

Boris Izaguirre ha tenido la oportunidad de entrevistar a Imanol Arias en el programa "Más vale sábado" de La Sexta que presenta junto a Adela González. El venezolano ha conseguido que el actor se abra en canal y hable de algunos de sus temas más polémicos: "Ha sido muy generoso con nosotros".

Y es que en el año 2017, aparecía una noticia que apuntaba a varios problemas fiscales por parte del actor, que debía tres millones de euros a Hacienda. Sobre esto le preguntó Boris Izaguirre, que quiso saber como se sintió el protagonista de "Cuéntame cómo pasó" en aquel momento. Imanol Arias ha querido empezar aclarando que "tres millones de euros era la cantidad resultante de todas las multas".

Imanol Arias se defiende: "Pagaba con una fórmula que no me corresponde"

Por primera vez, Imanol Arias ha explicado como surgieron esos problemas que tuvo con Hacienda: "Mi problema no era ocultar dinero, aunque la principio pensaban que sí. Yo no me considero culpable, pero soy responsable". El actor ha explicado que "pagaba mis impuestos con una fórmula que, por lo visto, no me corresponde".

"Cuando te pasan la primera inspección, pasan 5 años, y si tienes un default de 50.000 euros, se convierten en 600.000 euros, con lo cual he devuelto el daño que he hecho", ha querido explicar el actor ante Boris Izaguirre. Pero además, el actor se ha justificado explicando que "no soy el único... Lo que pasa que tener bigote y trabajar con una rubia durante 20 años da mucho... Pero hay media profesión así".

Imanol Arias se moja sobre la amnistía de Cataluña

Otro de los temas sobre los que ha hablado el actor ha sido la amnistía que Pedro Sánchez defendía, para intentar reestablecer las relaciones con Cataluña: "Creo que debe tener una motivación, además de que hay que intentar explicarla. La gente que lo apoya explicarla bien, y la que no lo apoya también explicarla".

También ha recalcado que, para él, "no se trata tanto de perdonar, como de conseguir compromisos para que, si se cierra algo, lo que empiece tenga otra esperanza. Esta reflexión de Imanol Arias se debe a que, la amnistía a los políticos independentistas condenados, ha sido una de las imposiciones de los independentistas a Pedro Sánchez para apoyar su investidura.