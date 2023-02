Bronca tremenda en el canal deportivo de Siro López: "Te van a dar por c..."

Los periodistas deportivos Dani Senabre e Iñaki Angulo mantuvieron un agrio enfrentamiento, que acabó con el primero, colaborador de COPE, insultando a Angulo y abandonando el programa.

Los nuevos medios de comunicación cuentan, como no podía ser de otra manera, con algunos de los defectos que los de toda la vida. Algunos periodistas veteranos han encontrado en sus respectivos canales de Twitch una forma, más que digna, de ganarse la vida. El ejemplo de Siro López, con una extensísima trayectoria profesional desde que era especialista en baloncesto en los programas del mítico José María García, es, quizá, el más representativo. El veterano periodista, conocido también por muchos por su enconada enemistad con Josep Pedrerol, presenta ahora, cada noche, El Var de Siro, en 7nn. Y ayer, en dicho programa, se preparó la mundial.

Estaban invitados Dani Senabre, colaborador de numerosos programas, muchos de ellos en la Cadena COPE, Iñaki Angulo, popular youtuber deportivo y Nacho Tellado, arquitecto y futbolero, que se hizo conocido por sus apariciones en los programas de Pedrerol, Punto Pelota y El Chiringuito, por su forma científica de demostrar los fueras de juego. De Senabre se desconoce, pero a los otros tres les une, entre otras cosas, el profundo odio que sienten hacia el ínclito Pedrerol.

El caso es que en un momento de la tertulia de ayer, Angulo y Senabre se enfrentaron hasta que el primero le lanzó una acusación que hizo reaccionar al colaborar catalán de COPE. "Yo no tengo que ir mendigando por ahí... El programa aquel de TV3 te lo han quitado ya ¿no?", le espetó después de presumir de tener un canal de YouTube en el le ven 50 millones de personas.

Y ahí fue cuando Dani Senabre estalló. "Mira, gilipollas, se acaba aquí. Te van a dar por culo, a ti y a toda tu familia" y, acto seguido, abandonó la transmisión.

Solo unos minutos después, Senabre participó, como es habitual, en la tertulia de El Partidazo y Juanma Castaño, plenamente consciente de la polémica anterior , presentó al colaborador catalán con las siguientes palabras: "Todo bien, Senabre ¿verdad? que acabo de ver que has tenido un buen día también...". El colaborador habitual quiso zanjar el asunto, "hay tertulias que merecen el respeto de los oyentes y los espectadores y hay otras que no", aunque no dejó muy claro que es lo que sucederá ahora. "Ya se han tomado cartas en el asunto y hay gente que no va a volver a los programas en los que estaba".

Lo que no ha quedado claro es si Senabre no volverá a colaborar con Siro López o si, por el contrario, López dejará de contar con Angulo para sus tertulias en 7nn.