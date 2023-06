La sorprendente confesión de Lolita Flores sobre "Tu cara me suena"

La cantante y jueza del concurso musical de Antena 3 ha hecho una sorprendente confesión sobre el concurso durante la gala 12 que se emitió anoche en prime time.

Lolita Flores lleva siendo parte del jurado de "Tu cara me suena" desde 2015, cuando se estrenó la cuarta temporada del concurso musical de Atresmedia. Pero no ha sido hasta ahora, en la temporada 10 del concurso, cuando la cantante ha confesado cómo consiguió su plaza como jurado del prestigioso concurso.

Durante la gala 12 de "Tu cara me suena", que se emitía anoche viernes 16 de junio, Lolita Flores tuvo tiempo para confesar que fue ella misma la que tomó la iniciativa y pidió trabajar en "Tu cara me suena", una petición que, a la vista está, ha sido una de las mejores ideas de la cantante.

Lolita Flores se encontraba en Barcelona, para representar una obra teatral, cuando decidió coger el teléfono y llamar al director de Gestmusic, empresa que se encarga de producir el exitoso formato que emite Antena 3 desde hace 12 años.

Lolita quería una colaboración duradera

Tal y como ha explicado la cantante: "Yo estoy aquí porque llamé a Tinet Rubira. Le dije que me encantaría estar en 'Tu cara me suena'", y aunque en un principio el director de Gestmusic le ofreció unirse al programa como concursante, Lolita tenía claro que quería una colaboración más larga y duradera, "no como concursante, no, pero si algún día ves que puedo tener un lugar...".

Además, la artista también confesó que otro de los motivos por los que quería participar en el concurso era la presencia de Àngel Llàcer: "Cuando veía a Àngel en la tele no lo conocía personalmente, pero me ponía mucho. Me daba mucho morbo. Cuando lo vi de cerca, sabía que no me equivocaba. A mi este señor me pone, lo que pasa es que yo a él no".

Pero fue gracias a esa llamada a Tinet Rubira por la que Lolita terminó uniéndose al talent show que presenta Manel Fuentes, una llamada que le sirvió para unirse a Chenoa, Àngel Llàcer y Carlos Latre como jurado del concurso: "Fui yo la que llamé a 'Tu cara me suena'... y no se me caen los anillos".

Y es que el concurso de Gestmusic y Atresmedia se ha ido convirtiendo en uno de los formatos de entretenimiento más exitosos de nuestra televisión, algo que el programa ha demostrado en cada una de las 10 temporadas en las que se ha emitido, y un ejemplo es la última, que todavía está en emisión, y que lleva siendo líder en audiencias desde su estreno en marzo de 2023.