Antena 3 responde con dureza a un malintencionado rumor sobre Sonsoles Ónega

La primera cadena de Atresmedia se ha visto obligada a desmentir una información que afectaba directamente a su programa estrella de la tarde 'Y ahora Sonsoles'

Antena 3 está moviendo ficha en las tardes y apuesta claramente por su nuevo formato de esta temporada Y ahora Sonsoles. El programa que presenta la periodista madrileña Sonsoles Ónega coge peso y amplia hasta hora y media su espacio de emisión: desde esta semana arranca a las 18:30 horas. Para ello, el formato se ha reforzado con una nueva subdirectora, Lorena Correa (que dirigió a Sonsoles en Ya son las 8 en Telecinco) y una nueva reportera, Pepa Romero, con mucha experiencia en televisión.

Los buenos resultados de audiencia animan a los directivos de Atresmedia a apostar por el formato de Ónega pero este lunes una información periodística ha puesto algunos nubarrones sobre la tranquilidad del vespertino de la cadena de San Sebastián de los Reyes.

🔴 El periodista RAÚL PRIETO ex director de formatos de @mediasetcom ( Sálvame, Viva la Vida...) negociando con @antena3com para incorporarse en la dirección del programa @YAhoraSonsoles a traves de la productora @BuendiaEstudios

Todo partía del periodista Rocco Steinhäuser, que informaba literalmente en su Twitter que "el periodista Raúl Prieto, ex director de formatos de Mediaset (Sálvame, Viva la vida...) está negociando con Antena 3 para incorporarse a la dirección del programa Y ahora Sonsoles a través de la productora Buendía".

Fue el pasado mes de marzo cuando trascendió que Raúl Prieto, que había estado 20 años en Mediaset, ponía punto y final a su trayectoria en el grupo italiano para "abrir nuevos caminos profesionales". "Le apetecía hacer cosas diferentes y consideraba que había llegado el momento ya que ahora no había ningún proyecto en mente para él", aseguraban en ese momento desde la cadena.

Desmentido de Antena 3

Sin embargo, Prieto no está en los planes de Antena 3 ni de Y ahora Sonsoles porque la cadena no ha tardado mucho en desmentir categóricamente que vaya a hacer cambios en la dirección del programa. Es una información "sin pies ni cabeza", aseguran a ESdiario fuentes directas porque, ente otras cuestiones, la productora no puede ni tiene potestad para contratar a un director sino que es una decisión que se reserva para sí Antena 3.