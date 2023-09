Carlos Sobera obligado a parar a un comensal en "First Dates" por lo que intenta

El presentador del espacio ha tenido que intervenir incrédulo al enterarse de lo que pretendía hacer uno de los dos comensales de una cita durante el programa de Cuatro.

"First Dates" es uno de los programas más imprevisibles de Cuatro. A pesar de que son pocos los comensales que pueden llegar a sorprender a los espectadores del programa de citas, más que acostumbrados a situaciones surrealistas, esta misma semana un comensal ha protagonizado una de las situaciones más inverosímiles de la historia del programa.

Una de las dudas que siempre ha rodeado al programa es cómo se pagan las cenas y cuánto dinero reciben los comensales por acudir al programa. Desde hace tiempo no es un secreto que cada comensal recibe 15 euros, precio que deberá pagar por la 'cena' y que le será devuelto por la productora posteriormente, aunque a quienes decidan invitar a su pareja no les serán devueltos los 30€, sólo 15€.

A pesar de que todos estos datos ya son más que sabidos, y que hemos vivido muchas situaciones en las que uno de los dos comensales decidía invitar al otro o ambos repartían el coste de la cena, la situación que protagonizó Tariq no se había visto nunca.

Y es que el excéntrico comensal, que se define a sí mismo como "un alma libre que vive en las montañas del norte de la Comunidad de Madrid" y como un vegano pero con una "dieta flexible y consciente", ha protagonizado el momento más inverosímil en la historia del programa.

Carlos Sobera acaba pagando la cita de Tariq y evita un "simpa"

Al finalizar la cita y tras recibir la cuenta, Tariq hacía una loca propuesta a su pareja, hacer un "simpa", es decir, irse del restaurante sin pagar. Algo a lo que Ana, la cita de Tariq, se negaba categóricamente: "Me va a tocar a mí pagar si tú sales corriendo, porque yo no corro". A pesar de la negativa de Ana, el soltero seguía insistiendo con su plan de hacer un "simpa": "Le decimos que se lo hemos dejado en el vasito y ya está", admitiendo que no tenía ninguna intención de pagar.

Finalmente, y tras ver como Ana no seguía su plan, Tariq intentó cargarle la cuenta a ella, diciendo que "paga mi colega", algo que molestó ligeramente a la comensal que aseguraba que ella no iba a pagar nada:" Yo no voy a pagar lo tuyo. ¡Qué morro! Yo estoy desempleada ahora mismo. Normalmente, cuando quedaba con un chico que no tenía trabajo o que yo cobraba más, pagaba yo, pero ahora es que estoy en la ruina".

La singular escena obligó a Carlos Sobera a intervenir para intentar aclarar lo que había pasado: "No sé a lo que estás acostumbrado en tu pueblo, pero en el mío... Tiene una cara que se la pisa". Al ver que Ana no pensaba pagar lo suyo, Tariq intentó cargarle la cuenta al presentador: "Yo pensaba que me iba a invitar ella. No me invitarás tú, que algún papelillo tendrás".

Finalmente, y tras la insistencia del soltero, Carlos Sobera tuvo que pagarle la cena y además se quedó atónito al ver como pedía un vaso de agua, gratis. Pero la cena gratuita fue lo único que consiguió Tariq, porque el soltero se tuvo que marchar sin una segunda cita con Ana, quien no le perdonaba la vergüenza que le había hecho pasar.