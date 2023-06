Después de la visita de Bisbal, Broncano tiene nuevo objetivo a la vista

Al presentador de 'La Resistencia' no se le escapa ni una y aprovecha todas las oportunidades que le ofrecen sus invitados para llevar a su programa a los artistas más internacionales.

Si hay algo que ha quedado claro de David Broncano es que siempre consigue lo que se propone. O eso podemos pensar con uno de sus últimos logros. El presentador de La Resistencia persiguió e insistió hasta la saciedad a David Bisbal para que visitase el programa de Movistar Plus. Y lo consiguió. Ahora, el de Jaén tiene en el objetivo un nuevo propósito: lograr que una de las artistas más internacionales y conocidas del panorama musical acuda al Teatro Príncipe Gran Vía. Este lunes, la rapera Tokischa (que ha colaborado con artistas de la talla de J.Balvin, Madonna y Ozuna) acudía al late para hablar de sus últimos éxitos musicales, cuando ocurrió algo inimaginable que dejaría a Broncano descuadrado.

La artista se encontraba en mitad de la entrevista cuando, de repente, empezó a sonar su teléfono. "Me llaman", aseguraba mientras sacaba el dispositivo del bolso. Y, aunque no es normal que un invitado descuelgue el teléfono durante una entrevista, Tokischa sí lo hizo, porque ¿quién colgaría a la mismísima Madonna? Al parecer, a la reina del pop no se la puede hacer esperar y como la rapera había prometido llamarle y no lo había hecho, Madonna tomó la iniciativa. Así, la artista descolgó y puso el manos libre, arrancando un saludo efusivo por parte del público.

La próxima visita de 'La Resistencia': Madonna

"¿Es Madonna de verdad?", preguntaba Broncano que seguía en shock y buscando una confirmación. Tokischa le explicó a Madonna, su amigo, que en ese momento estaba en mitad de una entrevista. Y para confirmar que se trataba de la cantante internacional, le pidió que cantase algo. Y así, sin dudarlo ni un segundo, la reina del pop regaló a los presentes, y a quienes veían La Resistencia desde casa, el estribillo de uno de sus temas más populares: La isla bonita. Con este simple gesto quedó claro que era ella. A continuación, Tokischa le pasó el teléfono al presentador, que está visiblemente emocionado y nervioso, pero no lo suficiente como para no poder mantener una conversación con la cantante.

📲 @Madonna llama a @tokischa_ durante la entrevista.



¿esto ha pasado de verdad? ¿De verdad que Madonna conoce el programa? Flipa pic.twitter.com/4PEEJVeW8N — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 5, 2023

Madonna se interesó por el trato que estaba recibiendo su amiga y Broncano no dudó en asegurar que la estaban tratando bien. En esas, el presentador de La Resistencia aprovechó para preguntarle si conocía el programa y, para sorpresa de todos, la cantante señaló que sí, momento que utilizó para reprocharle por no haberla invitado al espacio de Movistar. Y a Broncano le cambió la cara. El de Jaén no dejó entonces escapar esta oportunidad y prometió a la reina del pop que haría todo lo que estuviese en su mano para que acudiese como invitada: "Si vienes aquí puedo hacer lo que quieras", afirmaba. "Excelente", aseguró la cantante, para después añadir que "eso es lo que quiero escuchar de un hombre", provocando las risas del público.