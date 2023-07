Esta serie triunfó en Antena 3 y ahora quiere repetirlo en Nova

La ficción protagonizada por Megan Montaner ha estado en pantalla 12 temporadas con más de 2.300 capítulos. Desde ayer, la serie puede verse desde el principio en la cadena de TDT.

Puente Viejo es un pequeño pueblo del norte con una vida tranquila en la España de 1885 en el que nada es lo que parece, ya que allí se esconden secretos que hasta ahora nunca habían sido revelados. Allí se instala la familia Malla para abrir un negocio de aguas, Los Manantiales. Su llegada no pasa desapercibida para nadie en el municipio. Tampoco para los miembros de la adinerada familia Montenegro, con Francisca Montenegro a la cabeza, quienes son sus vecinos más ilustres y en torno a los que gira la trama de la serie que protagonizan: El secreto de Puente Viejo.

La serie de Antena 3 se despidió de su audiencia hace ya más de tres años. Con casi 1,8 millones de espectadores reunidos para disfrutar del capítulo final, la ficción ha sido todo un éxito a lo largo de sus 12 temporadas. Sus más de 2.300 capítulos se emitieron entre 2011 y 2020. El primer episodio, que contó con 3,2 millones de espectadores, tuvo el privilegio de ocupar el prime time de la cadena, para después pasar a la sobremesa.

¿Volverá a repetir el éxito de Antena 3?

La historia de amor de Tristán y Pepa, las idas y venidas de la malvada Francisca Montenegro y las tramas de amor, venganza y traiciones convencieron desde el principio a la audiencia, que durante todos los años que ha estado formando parte de la parrilla de Antena 3 ha estado respaldándola. Por eso, los responsables de Atresmedia no quieren dejar pasar la oportunidad de repetir el éxito cosechado por El secreto de Puente Viejo, y desde ayer ya puede verse en Nova desde el principio, cuando el personaje interpretado por Megan Montaner llega al pueblo para trabajar como partera en casa de la familia Montenegro.

Quien quiera volver a recordar la serie que marcó sus tardes o quienes quieran iniciarse en ella, El secreto de Puente Viejo se emite en la cadena de TDT entre las 12:30 y las 14:30 horas. Megan Montaner, Álex Gadea, Álvaro Morte, Jaime Lorente, Alejandra Onieva, Jordi Coll, Boré Buika o Adriana Torrebejano son solo algunos de los 800 actores que han formado parte del reparto de la serie, producida por Boomerang TV, que a nivel histórico estuvo ambientada a lo largo de 35 años, desde 1896 hasta 1931.