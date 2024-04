La equivocada opinión de Lolita sobre Miguel Lago que la obligó a pedirle perdón

La jueza de "Tu cara me suena" confesó que la opinión que tenía sobre el concursante estaba muy alejada de la realidad y le tuvo que pedir perdón.

El plantel de concursantes de la onceava edición de "Tu cara me suena" es de lo más variado, por lo que no es de extrañar que a los jueces les surgieran opiniones a primera vista que con el paso de las galas han ido cambiando. Esto le ha ocurrido a Lolita Flores con Miguel Lago, uno de los participantes de esta edición por el que "no daba un duro" al enterarse de que iba a concursar en el programa.

Pero su opinión ha cambiado tanto que incluso ha hecho que Lolita le tenga que pedir perdón al cómico. Ha sido en la gala de este viernes, en la que Miguel Lago interpretaba la canción 'Algo pequeñito' de Daniel Diges con una dificultad añadida, el artista le acompañaba.

A pesar del reto, Miguel Lago logró superarlo con creces y tras terminar su actuación recibió los aplausos de todo el plato y el reconocimiento de Lolita Flores: "No daba un duro por ti... Te veía por la tele, en otros programas, y decía: 'Este tío va de sobrado'. Te lo digo en serio". Una opinión que Lolita se formó a base de ver en programas como "Y ahora Sonsoles" o "Todo es mentira".

El cambio de opinión de Lolita Flores

Y es que, tras dos semanas de programa, Lolita Flores ha conocido a un Miguel Lago muy diferente al que ella esperaba, y eso le ha hecho cambiar totalmente de opinión: "Me sorprendiste en la primera gala por tu humildad, por tu simpatía y saber estar, y hoy me quito el sombrero y te pido perdón por opinar de ti sin conocerte".

Unas disculpas que el cómico ha aceptado por completo y que además ha agradecido: "Te lo agradezco mucho". Y es que para Miguel Lago fue una nombre mi emocionante, porque además de las bonitas palabras de Lolita, también se mostró muy emocionado de poder actuar junto a Daniel Diges, un gran amigo suyo y una persona que se ha convertido en muy importante en su vida. Una actuación en la que el cómico estuvo fántastico y, como le dijo Lolita: "Has estado inmenso, no has estado chiquitito".