Dani Martínez recibe un duro golpe por parte de Melani Olivares que no vio venir

La actriz visitaba el plató de 'Martínez y Hermanos', en Movistar Plus, y aprovechó el momento para soltarle, sin miramientos, que existe un grupo de Whatsapp de 'Aida' y él no está.

¿Alguna vez has sentido que tus amigos te ocultaban algo? Eso podríamos decir que le pasó -y le pasa- a Dani Martínez con varias de sus amistades. No es la primera vez que el presentador de Movistar trata este tema, pero, a diferencias de las anteriores, en esta ocasión, contaba con una de las implicadas. En la última entrega de Martínez y Hermanos, se sentaron en el sofá del programa Dani Mateo, David Summers y Melani Olivares. Como suele ocurrir con todos los encuentros del programa del de León, comenzaron a surgir anécdotas. Una de ellas, implicaba a la actriz, al presentador y "a un grupo de Whatsapp".

Ambos fueron compañeros de la mítica serie de Aída, emitida en Telecinco durante mucho tiempo y que ya ha cumplido 18 años desde su primera emisión. En la ficción hacían de hermanos y, recordando todo lo que habían vivido, la intérprete no dudó ni un segundo en soltarle una pulla relacionada con "la ausencia" del de Movistar en el grupo de WhatsApp. Algo que reconoció Dani Martínez al momento, ya que había intentado meterse en el grupo.

Un grupo de Whatsapp sin Dani Martínez

Dani Martínez ya había contado en alguna ocasión que no formaba parte del grupo de Whatsapp de la mítica serie, pero, conociendo su humor, podríamos haber pensado siempre que era una de las suyas. Sin embargo, Melani se encargó de confirmarlo, por lo que este encuentro era muy esperado y especial, no solo por confirmar lo que se creía broma, sino por todo lo vivido durante el rodaje de Aída. Aun así, la actriz no dudó en soltar alguna que otra pulla, así como dejarle claro al de León que ni está en el grupo, ni se le espera. Esa confesión tan directa provocó, más que la tristeza del de Movistar, grandes carcajadas.

Y todo esto empezó por culpa de David Summer, que contó que tenía un grupo de Whatsapp con su grupo Hombres G, a lo que Dani Martínez le preguntó si tenía algún otro grupo sin alguno de los otros miembros. Lo que no esperaba es que este comentario se le volviese en contra: "Nosotros en Aída tenemos uno sin ti", para luego intentar arreglarlo asegurando que era broma, pero el presentador sabía que no era así. Esto, además, le sirvió a Martínez para contar una anécdota que, precisamente, le había pasado con otro actor de la serie y relacionado con el susodicho grupo. El humorista pidió a Canco Rodríguez, quien interpretaba a Barajas, que lo metiese y su negativa fue acompañada de un "de verdad, hazme caso…", para ver si lograba quitarle ya al de León, de una vez por todas, la idea de la cabeza. ¿Lo habrá conseguido o seguirá teniéndolo en mente?