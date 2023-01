El socialista Lobato arma un lío en directo con Alsina y no sabe dónde meterse

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid justifica rebajar el delito porque “sucedió lo que sucedió” y la réplica del presentador de Onda Cero le deja noqueado.

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, se ha armado un gran lío durante su entrevista en el programa Más de uno de Carlos Alsina en Onda Cero a cuenta del delito de malversación y la reforma realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Juan Lobato, en medio de argumentos defendiendo bajar impuestos para intentar imitar a Isabel Díaz Ayuso pese a que desde su partido atacan estas políticas, ha tenido tiempo para discutir con Carlos Alsina sobre la malversación, asegurando que pese a la existencia de este delito “sucedió lo que sucedió” -en relación la procés- para justificar la rebaja sanchista.

El locutor de Onda Cero le ha respondido que la existencia del delito “sí permitió que quienes incurrieron en esos delitos fuesen juzgados y castigados por ello”, ante lo que Juan Lobato insiste en que “pero la norma penal se hace con el objetivo de evitar el ilícito penal que se define. Y en este caso no funcionó así”.

“Es como si me dice usted que el Código Penal que castiga el homicidio no evita que se produzcan homicidios en España todos los días, pero no por eso derogamos el delito de homicidio”, argumenta Carlos Alsina.

Ante ello, el candidato del PSOE en Madrid reculas y señala que “por eso digo que está muy bien mantener la pena de malversación”. Carlos Alsina vuelve a la carga e indica a Lobato que “se ha rebajado la pena para estas personas porque no se lo llevaron a su casa, sino que sólo lo dedicaron a intentar tumbar la Constitución”, dejando en evidencia que no es un asunto menor.