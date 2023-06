El repaso de Alsina a Yolanda Díaz resuena en Onda Cero y revienta Twitter

En su monólogo diario en "Más de Uno" el periodista madrileño ha pedido explicaciones a la candidata a la presidencia del Gobierno por su silencio ante las preguntas sobre el veto a Montero.

Carlos Alsina no ha tenido ningún tipo de piedad con Yolanda Díaz en su monólogo matutino en Más de Uno, el programa que cada día conduce en Onda Cero. En especial, el periodista madrileño se ha centrado en la ausencia de explicaciones que, ante los periodistas, protagonizó la líder de Sumar ayer cuando le preguntaron por el veto a Irene Montero en las listas de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio.

"Mal empezamos si lo primero que hace es no contestar a lo que se le pregunta. Mal empezamos si la candidata a la presidencia del gobierno de España pretende ser ella quien decida qué le interesa a la gente y qué no. O aún peor, que le tiene que interesar y qué no. A qué preguntas tiene que responder ella y a cuáles no porque yo lo valgo", comenzó diciendo Alsina.

El periodista de Onda Cero exigió explicaciones directas por el veto a los miembros de Podemos a la hora de sumar esfuerzos para participar en los comicios. "Ayer les comenté a esta hora que lo menos que debe Yolanda Díaz y los responsables de su paraguas Sumar (que no se sabe muy bien quiénes son ni quién los ha elegido) es explicar a sus potenciales votantes las decisiones que han tomado. Si han decidido que hay que enterrar políticamente a Irene Montero, darle la patada a Echenique, relegar a Ione Belarra y humillar a los dirigentes de Podemos pero quedándose, a la vez, con su marca qué menos que explicar las razones que les han llevado a hacerlo".

Alsina ha continuado haciendo hincapié en el feo de Yolanda Díaz y que no augura nada bueno en el caso de que Yolanda Díaz sea algún día presidenta del Gobierno. "Si alguna vez llega a presidenta, ya sabemos lo que nos espera: esto es de interés, esto no; a esto respondo porque me conviene, a esto no porque me incomoda. Pero de buen rollo, eh, todo calor humano y empatía. Díselo a Irene Montero. Y a Echenique. Y a Belarra. Que tampoco es que sean los más indicados para pedirle a nadie que rectifique -no se recuerda en su ejecutoria una sola rectificación, más bien al contrario-, pero que tienen razón al dolerse de que Yolanda quiera su marca pero sin ellos dentro".

Alsina, con Susanna Griso en "Espejo Público"

En su posterior colaboración Espejo Público y, a preguntas de Susanna Griso, Alsina ha insistido en su razonamiento. "Se entiende que no tendría mucho sentido que Más País fuera en una coalición sin Íñigo Errejón, que es la figura más conocida de esa marca, ¿por qué con Podemos se ha actuado de una forma diferente?", cuestiona al respecto.