La ingeniosa conexión de María Patiño entre "Sálvame" y Karim Benzema

La presentadora de "Socialité" ha hecho un ingenioso comentario sobre la salida del futbolista francés del Real Madrid y el final del programa de Telecinco.

Los espectadores de Telecinco han visto como, esta mañana, "Socialité" adelantaba su hora de emisión para dejar espacio a la Formula 1. Pero aunque parecía que el programa iba a transcurrir con bastante tranquilidad, una noticia importante ha trastocado los temas que se han tratado en el formato que presenta María Patiño.

Y es que aunque comenzaba tratando la delicada situación por la que atraviesa el cantante Alejandro Sanz, el programa tenía que hacerse eco rápidamente de la noticia que ha marcado la mañana del domingo, la salida del futbolista francés, Karim Benzema, del Real Madrid después de 14 temporadas.

No es habitual que el fútbol se cuele en un programa como "Socialité", pero el momento en el que se ha conocido la noticia ha provocado que esta hiciera aparición en el programa. "Hay una última hora que tiene revolucionada a toda la redacción" ha comenzado explicando María Patiño para después dar paso a Isabel Suárez, quien ha sido la encargada de contar todas las claves de la marcha del delantero francés.

"Sálvame" y Benzema, la curiosa comparación de María Patiño

Pero la presentadora de "Socialité" no terminaba de entender el revuelo que ha causado la marcha de Benzema: "¿Por qué estáis todos tan impactados con esta noticia?". Isabel Suárez se quedaba perpleja ante la pregunta de María: "Es que es Dios. ¿No te impactaste tú?". A lo que Patiño ha aclarado que no, porque no entiende de fútbol.

Ha sido entonces cuando Patiño ha hecho una ingeniosa comparación entre la marcha de Benzema y el final de "Sálvame": "Supongo que es una gran pérdida porque sé que es un gran futbolista y, además, lleva 14 años en el Madrid... Por cierto, una fecha clave hoy en día", una clara referencia al programa en el que participa y que se despide tras 14 años en antena.

Y es que el final de "Sálvame" sigue sobrevolando Mediaset, especialmente después de que el grupo de comunicación decidiera retrasar algunas semanas el día en el que el programa dirá adiós, que presumiblemente será el próximo 21 de junio.

Mientras, La Fábrica de la Tele aseguraba a principios de esta semana, mediante un breve comunicado, que iba a comenzar un procedimiento de despido colectivo, algo que en un principio habían explicado que no iban a hacer, pero que parece que finalmente si llevarán a cabo.