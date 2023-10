La Sexta sigue creciendo de la mano de Ana Pastor y un nuevo concurso de famosos

Se trata del segundo proyecto con Newtral para la cadena, en el que la presentadora da el salto al entretenimiento y se pone a los mandos de una 'gran batalla' de generaciones.

La Sexta sigue confiando en Ana Pastor para crecer como cadena y sumar éxitos de audiencia. La periodista, además, acumula de esta manera nuevos proyectos para el futuro y a corto plazo, que la llevan a experimentar un cambio profesional. Después de conocerse que la periodista estrenará en la cadena de Atresmedia Gabinete de crisis, una docuserie centrada en la capacidad de respuesta de España a crisis, y que está pendiente de fecha de estreno, la fundadora de Newtral lanza un segundo proyecto para el prime time. Se trata, nada más y nada menos, que de un concurso en el que ejercerá como presentadora y productora, pues también lo está desarrollando a través de su compañía, según indica ABC y que está previsto que vea la luz en 2024.

Este proyecto, además, ya cuenta incluso con título: Generación top: la gran batalla de las generaciones. Un formato original de la productora, donde veremos a famosos de tres generaciones diferentes competir por equipos para demostrar quién tiene un mayor conocimiento sobre momentos icónicos de una amplia variedad de temáticas: desde política e historia a cultura, deportes y televisión. Pero el público también formará parte de este concurso, pues quien esté en el plató podrá participar en calidad de representantes de las diversas generaciones.

Ana Pastor de el salto al entretenimiento

Este salto al entretenimiento de la presentadora de La Sexta no supone el fin de su carrera en el ámbito de la información. Pastor seguirá estando al frente de los especiales de El Objetivo, que sigue como marca clave de la actualidad en la cadena secundaria de Atresmedia, pese a que terminó su andadura como programa de periodicidad fija. Generación top: la gran batalla de las generaciones no será solo un proyecto más para Newtral, sino que también supone una llamativa apuesta por parte de La Sexta, que no cuenta en su haber con concursos en su parrilla desde hace años.

Hay que señalar la buena relación de Newtral con La Sexta. La productora de Pastor, además de Gabinete de crisis, que supondrá el debut de Emilio Doménech 'Nanísimo' como presentador, también es la encargada de El Objetivo y ¿Dónde estabas entonces?. Pero esta relación se extiende también al grupo de San Sebastián de los Reyes, pues Newtral realizó Los Borbones: una familia real para Atresplayes Premium. Y saliendo de casa, y en el campo de las docuseries, la productora de Pastor también ha llevado a cabo formatos como Un sueño real con dos temporadas para HBO, y Nevenka, para Netflix.