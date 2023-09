Ana Pastor tiene un nuevo y claro objetivo para el prime time de La Sexta

Ana Pastor continúa creciendo a nivel profesional, y personal. La periodista de La Sexta suma un nuevo proyecto, propio de la cadena de Atresmedia, al menos, como productora. Gabinete de crisis, título que merece este trabajo, es una serie documental producida por Newtral, productora de la presentadora. A través de esta nueva aventura laboral, se planteará la pregunta de si España está preparado como país para afrontar catástrofes como la pandemia de la covid-19.

Por el momento, esta es toda la información que hay al respecto de este proyecto de Ana Pastor. sin embargo, según se indica en Vertele, la previsión es tenerlo listo para estrenarlo en el último trimestre del año. Como es ya habitual en Atresmedia, se verá en Atresplayer, la plataforma de streaming del grupo de San Sebastián de los Reyes, antes de llegar a La Sexta. Tampoco se sabe si la periodista ejercerá, además de como productora, como presentadora de este documental. Habrá que esperar un poco para conocer más a fondo algunos detalles.

Gabinete de crisis, nombre que recibe el nuevo proyecto de Ana Pastor, estudiará distintas hipótesis sobre situaciones de alto riesgo a nivel sanitario, geográfico o medioambiental a lo largo de seis episodios, poniendo el foco de forma especial sobre la experiencia de la crisis global por el coronavirus que marcó 2020. Para este proyecto, la periodista contará con la participación de expertos en diversas materias que ayudarán a establecer una comparación entre nuestro país y otros del entorno en cuanto a su capacidad de respuesta a estas problemáticas. Así, cada capítulo presentará un posible evento catastrófico y viajará hasta los lugares afectados para entrevistar a los responsables de prevenir y responder a esas situaciones, y también a los ciudadanos de a pie que sufrirían sus consecuencias.

