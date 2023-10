Gastarse 1.542.000 euros de premio en dos pisos, un coche... y en pasar palabras

Fran González, que se embolsó el bote de Pasalabra hace ya cuatro años, explica cómo le ha cambiado la vida desde que lograse convertirse en ganador del concurso más difícil de la tele

Fran González es uno de los admirables ganadores de Pasapalabra. El asturiano consiguió imponerse al temible rosco del programa televisivo en su programa 169. 1.542.000 euros fue el suculento bote que pudo llevarse a casa. Han pasado ya cuatro años desde aquello y a Fran le han hecho varias entrevistas después en las que afirmó que su vida no cambió mucho: "Aunque suene a tópico, no me cambió mucho la vida el dinero del premio", ha dicho en una entrevista concedida a El Español.

Fran González explicó que lo que hizo con el bote nada más ganarlo fue comprarse dos pisos, "siendo uno de ellos mi domicilio actual", a lo que añadió "un coche". "También empleé parte del dinero en nuestra empresa familiar, que se dedica al ahorro energético y a instalaciones de placas solares". Además aseguraba que "todavía queda un buen pellizco para futuras necesidades, comp pueden ser viajes, estudios...".

Pero poco en vicios. El concursante dijo que siempre ha destacado "por ser austero" y que "el poco dinero que gasto al mes va destinado a libros o ropa; no tengo vicios como el tabaco o el alcohol. Quizás la diferencia es que antes compraba 3 o 4 libros al mes y ahora compro seis o siete".

Pero sí reconoce que a sus familiares si vieron cómo su vida mejoraba: "Sí que es cierto que cambió mucho la vida de mis padres y de mis hermanos: repartí dinero entre todos para distintos menesteres y acabamos muy satisfechos porque, aunque fuera una victoria mía, en el fondo ganamos todos y eso es lo importante", comentó.

Feliz con pagar el 48% a Hacienda

Fran González también habló del dinero que se embolsó Hacienda tras ganar Pasapalabra, "el 48% del importe total, unos 700.000 euros aproximadamente". Algo que, pese a todo, defiende: "Soy de la opinión de que el que más percibe tiene que aportar más porque es un dinero que va destinado a mejorar las funciones sociales".