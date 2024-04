Sostres no se traga la broma de Broncano a TVE: ¿Imaginan que fuese de derechas?

El controvertido columnista ajusta cuentas en "ABC" con la estrella nocturna de Movistar por su más que posible fichaje por el ente público con la aquiescencia de Pedro Sánchez.

Salvador Sostres tiene en ABC más vidas que un gato. El controvertido columnista catalán ha estado muchas veces en los últimos años más fuera que dentro del periódico de Vocento, pero siempre se acaba manteniendo a flote. Después de superar múltiples encontronazos con su director, Julián Quirós, parecía que sus aceradas críticas al Papa Francisco del pasado año le iban a costar, por fin, el puesto. Pasó en la Cadena COPE, pero en ABC, que incluso anunció su salida, no acabó por suceder.

En estas estamos que Sostres continúa escribiendo artículos de opinión en la principal cabecera del Grupo Vocento. En el de este jueves atiza de lo lindo a David Broncano, por todo lo relacionado con su más que posible fichaje por Radio Televisión Española, cuya negativa ya costó la destitución a la presidenta interina, Elena Sánchez.

"¿Se imaginan que David Broncano fuera de derechas? ¿Se imaginan que un gobierno del Partido Popular tuviera la desfachatez de anunciar que va a gastar 28 millones de euros públicos para contraprogramar con un afín a otro periodista de una cadena privada?", se pregunta un indignado Sostres, que califica el humorista como "uno de la bromita izquierdista".

Sostres, contra David Broncano

Se encarga el columnista catalán de avisar a Broncano para que, a partir de ahora, "no pretenda pasar por nada más que por un bufón del régimen, de esos que les tiras un chavo y saltan" y tira de ironía al lanzar este aviso: "No les sorprenda que a David Broncano lo proponga Open Arms la semana que viene para el Nobel de la Paz como represaliado político en España".

Y Sostres también atiza, como no podía ser de otra manera, al "muñidor" de la operación que puede acabar con el desembarco de David Broncano en el ente público, que no es otro que el mismísimo presidente del Gobierno.

"Que el presidente Sánchez no tenga escrúpulos para usar a los periodistas como chóferes tampoco puede extrañarnos, pero que Broncano se esté prestando a la transacción con un servilismo tan descarnado, y tan ligado a la moneda, he de decir que me resulta especialmente gozoso, porque me dará una nueva perspectiva para asistir –en TVE o donde finalmente recale– a sus monólogos tan valientes, a su tertulia tan libre y plural y esa superioridad moral con que tan cariñosamente nos alumbra a los cavernícolas acostumbrados a hacer noche en el atraso y la insalubridad", escribe Sostres en ABC.