Ana Rosa Quintana se deshace en elogios sobre esta política y amiga suya

La presentadora de "TardeAR" ha coincidido con una política actual sobre la que ha pronunciado muchos elogios provocando que las redes sociales se incendien.

Ana Rosa Quintana no ha perdido la ocasión para deshacerse en elogios hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien también ha tenido buenas palabras para la presentadora de Telecinco. Ha sucedido durante un evento, el pasado 10 de octubre, en el que ambas eran reconocidas con el Premio Flamenco en la Piel, en el marco de la segunda edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca.

🔴 La presidenta @IdiazAyuso ha recibido el premio Flamenco en la Piel por el compromiso de Madrid con las tradiciones españolas, el arte y la moda.



▶ “Madrid está más de moda que nunca, una región de acogida, de encuentro y brava”.



+Info: https://t.co/7CudfYKQob pic.twitter.com/kOt98NTaPT — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 10, 2023

Un acto en el que la presentadora de "TardeAR" también aprovechaba para hacer balance de este primer mes del programa y de las audiencias que ha ido consiguiendo, pidiendo un poco de paciencia a los espectadores y que le dieran una oportunidad al espacio.

Isabel Díaz Ayuso "una gran amiga" de Ana Rosa Quintana

Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid y la presentadora de "TardeAR" no coincidieron en el evento, porque Ana Rosa Quintana llegó tarde por el programa, mientras que Isabel Díaz Ayuso se tenía que marchar pronto, ambas aprovecharon la oportunidad para dedicarse unas palabras. Primero lo hizo la líder del Partido Popular en Madrid, que comenzó agradeciendo el premio y también habló sobre Ana Rosa: "Me gustaría estar también con el resto de demás premiadas. Lamento tampoco coincidir con Ana Rosa Quintana, a quien aprecio tanto y quiero tantísimo y va a llegar a continuación".

Y aunque no puedo escuchar estas palabras en directo, Ana Rosa Quintana respondió a los elogios de Isabel Díaz Ayuso al terminar el evento: "Quiero mucho a Isabel y la admiro. Es una gran amiga y en muchos momentos me lo ha demostrado. Es una persona maravillosa. Me hubiera encantado coincidir porque llevamos mucho tiempo sin vernos y como ya no hago política...".

La presentadora, que dedicó el galardón a su marido Juan Muñoz, llegó tarde al evento porque justo salía de "TardeAR": "He llegado bastante bien contando que he terminado de trabajar a las ocho de la tarde", un horario al que todavía no se ha acosumbrado y que "lo llevo fatal... La comida es lo que peor llevo, ahora como a las 12:30, parezco inglesa y todavía me tengo que adaptar... Me gusta comer en mi casa".