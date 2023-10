Ana Rosa Quintana explica su ausencia a la boda de Isa Pi y atiza a dos personas

La presentadora ha explicado porque será una de las ausencias en la boda de la hija de Isabel Pantoja, aunque no será la ausencia más llamativa.

Isa Pantoja y Asraf Beno son marido y mujer desde el martes 11 de octubre, cuando se casaron en una ceremonia civil íntima en la que la hija pequeña de Isabel Pantoja no contó con el apoyo de nadie de su familia, ni su madre, ni mucho menos su hermano Kiko Rivera, con quien no tiene ningún tipo de relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISA✨ (@isapantojam)

Aunque ambos se casaron el pasado martes, Isa Pi y Asraf Beno celebrarán el enlace este viernes en Sevilla junto a sus amigos y familiares. Un enlace al que estaba invitada Ana Rosa Quintana, aunque la presentadora aseguró que no iba a poder estar presente en el enlace porque "quién se casa en mitad de un puente. La gente tenemos familia, y hay que organizarse".

Ana Rosa Quintana atiza a Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Lo que si hizo Ana Rosa fue echar un capote a la que fuera su colaboradora en "El Programa de AR" y criticar duramente a Isabel Pantoja y a Kiko Rivera por la ausencia de ambos en este momento tan especial en la vida de Isa Pi: "Esto es imperdonable. Pase lo que pase, hay que estar en estos momentos tan importantes. Hay que reencontrarse y olvidar".

Y es que la ausencia de madre e hijo es muy llamativa, aunque para nada incomprensible, al menos por parte de Kiko Rivera, quien lleva años sin tener una relación cercana con su hermana. La ausencia que si ha sido menos entendible es la de Isabel Pantoja, a quien Isa Pi invitó a la boda e incluso intentó juntarse días antes: "Si no hubiese sido posible que viniese el día 13 hay otros días, ir a comer juntas... Me gustaría que estuviese el día de mi boda, pero si no fuese posible hubiese sido importante para mi estar con ella día antes".

Jorge Javier Vázquez sí acudirá a la celebración

El que sí acudirá a la celebración del enlace el viernes 13 de octubre será Jorge Javier Vázquez, un enlace en el que el presentador será el padrino de Isa Pantoja. El presentador además ha intentado hacer de intermediario entre madre e hija y le ha escrito una carta a Isabel Pantoja para que recapacite y acuda a la celebración.

"Se me hace raro estar hablando de casar a tu hija y saber que no te voy a ver ese día. Porque si voy yo, no vas tú, y si vas tú, yo no vio, aunque según parece tú no pensabas ir de ninguna manera, fuera o no fuese yo" comenzó escribiendo el presentador. Y aunque la relación entre presentador y tonadillera no es buena desde hace tiempo, Jorge Javier tiene clara una cosa: "A lo mejor, dentro de unos días, o meses, o años, piensas que ojalá hubieras ido. Y quizás ese pensamiento te provoque dolor, tristeza, pena. Y hoy estás a tiempo de evitarlo".