Pérez-Reverte retrata a un Sánchez sin escrúpulos y vaticina su final político

El escritor describe al presidente como un pistolero, un asesino de la política que no dudaría en vender a su madre y que juega de una manera extremadamente inteligente con todos nosotros.

Arturo Pérez-Reverte fue el invitado de este miércoles en El Hormiguero justo cuando, durante estos días, se ha vuelto viral en las redes sociales a raíz de sus palabras sobre Pedro Sánchez en su última visita al programa que presenta Pablo Motos. Es por eso que su nueva entrevista era muy esperada después de los últimos acontecimientos políticos y las reflexiones del escritor no han defraudado.

Un Pérez-Reverte que ha dibujado al presidente del Gobierno como un auténtico personaje de novela, lanzando elogios hacia él pero que a su vez no dejan muy bien al líder del PSOE, ya que lo define como una persona capaz de vender a su propia madre por lograr sus objetivos. Y es que lo considera un personaje "fascinante" pero a la vez "amoral" y "sin escrúpulos".

Arturo Pérez-Reverte, sobre Pedro Sánchez: «Es un pistolero. Tiene el instinto asesino del jugador de ajedrez [...]. Vende a su madre, pero no la entrega, o entrega a la nuestra en vez de a la suya y, además, nos convence de que es la suya a la que ha entregado».#PérezReverteEH pic.twitter.com/4lSxcPtMJe — Jesús Álvarez (@jesusalvarezg) November 30, 2023

"Sánchez es un personaje fascinante para un novelista o un observador como yo. Es un aventurero de la política, es un pistolero, es un asesino. Un tipo que no repara en nada", explica el ex reportero de guerra, que compara al dirigente socialista con un jugador de ajedrez con ese "instinto asesino" en la mirada. Pérez-Reverte también llega a asegurar que Sánchez "no se ha leído un libro en su vida o muy pocos", pero que, a pesar de ello, tiene en la sangre a Maquiavelo y características de otros autores de renombre.

"Tiene un instinto político extraordinario. Es valiente, tenaz, atrevido, no tiene escrúpulos… Es sin duda el político más interesante de España y posiblemente de Europa. Otra cosa es donde te lleve, pero como personaje…", comenta Pérez-Reverte a un Pablo Motos que asentía y no le quitaba la razón a su invitado en esta serie de elogios con trampa.

Para un novelista, es una fuente de inspiración extraordinaria. De malo maquiavélico. El aplomo, el descaro, el cinismo..., es que no hay un tío como él

A continuación, el escritor expone la que él cree que es una de las estrategias de Sánchez: "Sabe que en las elecciones le indultaron. Sabe que el español olvida, que aquí hay muy mala memoria. El domingo con la cerveza y la terraza ya se ha olvidado. Entonces está jugando de una manera extraordinariamente inteligente con todos nosotros".

Todos los políticos son capaces de vender a su madre. Sánchez vendió a su madre pero entrega la nuestra en vez de la suya

¿Cuándo será el final de Sánchez?

Además, el también periodista se atreve a vaticinar cuándo será el final político del presidente del Gobierno y cuando se le agotará por tanto su manual de resistencia: "Caerá cuando ya no tenga nada que vender, entonces caerá solo". Para acabar con el tema de la amnistía, define a Puigdemont como otro de los muñecos para cumplir los planes del líder del PSOE: "Ahí está la grandeza: ha conseguido que todo el mundo trabaje para él para que él esté todo el tiempo que tenga que estar en La Moncloa".