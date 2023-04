La "divertida" respuesta de Vaquerizo a su comparación con Vargas Llosa en TVE

El jurado de Masterchef, ante las reflexiones del cantante, bromeó con que se habían confundido de "Mario" y el artista hizo alusión a la situación actual del Premio Nobel.

TVE emitía este lunes la tercera gala de Masterchef 11, que incluía una prueba internacional en la que los aspirantes tenían que reproducir tres platos típicos de la cocina estadounidense: chili con carne, costillas barbacoa y pollo Kentucky . Pero, como viene siendo habitual, el concurso gastronómico volvió a ser objeto de debate. En esta ocasión por un toro mecánico que utilizaron los concursantes antes de iniciar el cocinado. Este acto fue visto por los espectadores, que así lo hicieron saber en Twitter como una pérdida de tiempo que no terminaron de entender.

Al margen de esta "polémica", hubo un momento divertido a raíz de un comentario que soltó el invitado a Masterchef para valorar esta primera prueba. Mario Vaquerizo, finalista de la edición celebrity, se mostró de los más reflexivo y filósofo durante las valoraciones, haciendo que desde el jurado, en concreto, Pepe Rodríguez se atreviese a compararlo con un conocido y reputado escritor: Mario Vargas Llosa. Sin embargo, el cantante de Las Nancys Rubias "rehúso" de forma divertida esta comparación.

Vaquerizo no quiere estar en la piel del escritor

Para valorar el cocinado de esta tercer gala de Masterchef, centrada en el street food nortemaricano, el jurado del talent de cocina de TVE presentó a uno de los finalistas más queridos de la edición celebrity: Mario Vaquerizo. El cantante dejó claro que estaba encantado de poder degustar y valorar las recetas de los concursantes, pues se declaró gran amante de este tipo de cocina. Sus opiniones estuvieron plagadas de metáforas y frases de crecimiento personal a modo de consejo para ayudar a los participantes a mejorar. "Os están diciendo la verdad, no lo toméis como una cosa personal, aquí nadie está contra nadie, ellos quieren lo mejor, y aquí hemos venido para ser los mejores", comentaba el cantante a todos los participantes.

"Mario Vargas Llosa no y menos con lo que tiene encima" #MasterChef pic.twitter.com/aN6NMAJHBL — MasterChef (@MasterChef_es) April 3, 2023

Sin embargo, durante la cata de Francesc y Fray Marcos, después varios reflexiones, el jurado no quiso pasar por alto las palabras, un tanto filosóficas, que Vaquerizo regaló a los participantes. "Las personas a lo mejor pasan, pero siempre permanecen dentro de uno mismo por el amor que se ha tenido, aunque el enamoramiento desaparece, el amor siempre perdura", señaló el artista. Pepe Rodríguez no pudo evitarlo y, tirando de humor, comentó que se habían "confundido" y que quien estaba en el plató "es Mario Vargas Llosa". Pero el de Las Nancys Rubias no tardó en contestar negativamente con un efusivo "no, no, yo no", rematando con "¿Mario Vargas Llosa? Con lo que tiene encima ahora, no". Esta inesperada respuesta provocó las risas de los presentes. Pero el cantante no quiso dejarlo así y finalizó con una explicación sobre por qué no podían compararlo con el Premio Nobel: "Tampoco escribo tan bien".