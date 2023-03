Se sorprende en First Dates de que su cita “no la meta en cualquier hormiguero”

“Darle a la Manuela está bien, pero es raro un hombre que está soltero dándole todo el rato a la mano”, suelta Romina ante la castidad de Ángel en el programa de Cuatro

Ángel lleva desde julio de 2022 sin mantener relaciones sexuales porque quiere conocer una persona para una relación estable, no un rollo de una noche. Y eso es lo que sorprendió a su cita Romina en First Dates, el programa de citas que presenta Carlos Sobera en Cuatro.

Para Romina, “es raro que un hombre cuando se queda soltero no quiera ir de picaflor para poder cambiar”, pero Ángel confiesa que “desde que me he separado no he tocado a nadie”. “¿No has echado un polvo por ahí?”, insiste Romina, a lo que Ángel Responde de nuevo que no.

“Darle a la Manuela está bien, pero es raro un hombre que está soltero dándole todo el rato a la mano”, reflexiona Romina sobre la vida sexual de Ángel. “Es atípico encontrar a un hombre que no la meta en cualquier hormiguero”, subraya la incrédula cita sobre la falta de sexo en pareja de su acompañante.