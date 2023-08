José Mota se revuelve contra Ramón García por una mítica prueba del 'Grand Prix'

El humorista no dudó ni un segundo en hacerle saber al presentador de TVE que estaba molesto con la pregunta trampa que le hizo en la Patata Caliente: "¡Pero cómo voy a acertar eso!".

Este martes se celebraba, finalmente, la primera semifinal del Grand Prix tras haber sido movida de la parrilla para poder albergar la celebración de la selección española de fútbol femenino, quienes se proclamaron campeonas del mundo el pasado domingo. Así, en su noche provisional de emisión, La Uno ofrecía la primera semifinal del concurso estrella del verano de TVE, en el que se enfrentaban las localidades de Tineo y Aguilar de Campoo, siendo esta última la que pasase a la final. Para este primer enfrentamiento, el programa de Ramón García contó con dos padrinos de lujo: Elena Furiase y José Mota.

Ambos, en compañía de las alcaldesas de sus localidades, tuvieron que enfrentarse a la tan temida como divertida 'Patata Caliente', una de las míticas pruebas del programa del abuelo y del niño. Este juego finalizó con la victoria de Tineo, el susto en el cuerpo de la actriz al ver cómo crecía la patata, la más grande de la temporada -no sabemos si a la altura de la de Chiquito de la Calzada- y la protesta de Mota, quien perdió al tratar de adivinar un número de cinco cifras. Las alcaldesas fueron las primeras en caer en las rondas iniciales, lo que dejó la victoria de uno u otro equipo en manos de los padrinos de la noche.

José Mota y la pregunta 'trampa' en la Patata Caliente

José Mota fue el encargado de inaugurar la tercera ronda, tras la eliminación de las dos alcaldesas, con la pregunta "¿Cuántos años duró la Guerra de los Cien Años?" y, tras acertar, llegó el turno de Furiase. La actriz tuvo que adivinar el "número de kilómetros del atasco más largo de la historia" y, a pesar del considerable tamaño de su patata, logró dar con la respuesta: 176. Así que la ya enorme patata volvía a las manos del humorista, quien se tenía que enfrentar a la pregunta sobre lo puntos totales que había anotado Lebron James en temporada regular. A pesar de sus numerosos intentos, con una Elena Furiase asustada por las dimensiones y la inminente explosión que podía llegar, Mota no logró dar con la cifra exacta.

🥔🔥Los hemos visto sufrir.



Elena Furiase, @josemotatv y la patata caliente del Grand Prix, @GrandPrix_tve, más gorda de la temporada.

Aquí la prueba.#GrandPrixSemi1



⭕️Directo: https://t.co/0E4ndZ1cRW pic.twitter.com/Qz4ofv85ZP — La 1 (@La1_tve) August 22, 2023

"38.652", fue la cifra que desveló Ramón García tras explotar la patata y que desató la cólera del humorista: "¡Venga ya, hombre! Es que no conviene empezar", protestó el manchego, a quien no le consoló demasiado que el presentador señalase que "ha jugado muy bien y se ha quedado a punto, le han faltado segundos" para acertar. Este comentario, lejos de calmarlo, avivó su malestar, que no dudó en contestar a Ramón, con buen humor: "¡Pero cómo voy a acertar eso! ¡Esa es una pregunta con inquina!". Mientras tanto, el presentador de TVE se dirigía a abrazar a una nerviosa Elena, quien otorgaba la victoria a Tineo al librarse de la temida explosión de la patata.

"José ha jugado fantástico también", felicitó finalmente Ramón. "La última pregunta llevaba inquina, Santa Catalina. Esos decimales ahí puestos a mala leche...", insistió el humorista. Pero el presentador del Grand Prix reiteró que "has jugado muy bien", pero "te la ha pasado muy gorda ya Elena", en referencia a la patata, razón por la que había terminado perdiendo.