TVE se sube a 'la noria' de Jordi González y le prepara un nuevo programa

El presentador llegó a La Uno para estar al frente de 'Lazos de sangre' y, aunque en la nueva temporada presentará por las tardes 'La Plaza', la televisión tienes más planes para él.

Uno de los fichajes más sonados para la próxima temporada, y que ha supuesto el regreso a la pequeña pantalla de un mítico rostro de Mediaset, ha sido el de Jordi González. El catalán, tras dos décadas ligado al grupo de Fuencarral, llegó a RTVE para ponerse al frente de Lazos de Sangre, como sustituto de Boris Izaguirre. Sin embargo, el ente público tenía en mente otros proyectos para él, por lo que le confiaron la tarde de La Uno y le dieron La Plaza. Un formato con el que, además, se enfrentará a dos pesos pesados de la televisión: Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana.

Pero, al parecer, y según publica El País, podría haber un tercer programa. Y es que, TVE quiere ir a por todas en este nuevo curso televisivo y, ya de paso, amortizar el fichaje del catalán. Así, Jordi podría seguir en el prime time con un nuevo proyecto, el cual aún no está cerrado. Pero, según el citado medio, el ente público estaría planteando un formato similar a La Noria para el fin de semana. Cabe recordar que La Noria se emitió entre 2007 y 2012 en el prime time de Telecinco. Se trataba de un programa de actualidad y entrevistas con espacio para temas de crónica social.

El fichaje de Jordi González por TVE

El ahora presentador de Lazos de Sangre desvelaba en su entrevista cómo le propusieron fichar por RTVE: "La jefa de originales, Ana María Bordas, me llamó y me dijo que teníamos que hablar de varios proyectos. El más inmediato era Lazos de sangre. Me hacía ilusión regresar a TVE, que es donde empecé. Sigo teniendo muy buena suerte, mi vida se ha definido siempre por la buena suerte", relata al conocido medio. Y es que, el catalán comenzó su aventura en Los 40 Principales, para después contar con un programa de denuncia ciudadana: Brigada 8-2-8. "Me llamó el jefe de programas de RTVE en Cataluña de ese momento. Era oyente y quería ofrecerme algo en tele. Al conocernos, me dijo con nada de sensibilidad: 'Qué lástima que nunca vayas a hacer televisión por tener la cara marcada… Yo pensaba que eras normal. No puedes ponerte ante la cámara con esas cicatrices', confiesa en la entrevista.

Debido a su edad, el presentador se creyó esta palabras, hasta que otro directivo de RTVE se puso en contacto con él para hacerle otra oferta: "Le dije que no hacía falta porque yo no podía hacer televisión por mis cicatrices. Al verme, me dijo que no veía razón para que no estuviera en pantalla. Este hombre fue Joan Ramón Mainat, uno de mis mejores amigos y quien me llevó a presentar durante años La palmera", cuenta Jordi. El periodista, además, habla en esa entrevista de Mediaset, de Vasile y del papel de la televisión pública, asegurando sobre esto último que "tiene que entretener. Debería informar de la manera más aséptica posible, aunque no creo que exista la objetividad, porque no somos objetos, somos sujetos".