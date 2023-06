Ramón García aprovecha la historia de una invitada para lanzar un serio mensaje

El presentador de 'En compañía' se ha puesto serio para hablar del bullying, lanzando a los padres de los acosadores un importante mensaje que todo el mundo tendría que escuchar.

Ramón García dedicó un momento para ponerse serio en la última emisión de En compañía, el programa que presenta en CMM, porque el tema lo merecía. Isa, una de las invitadas al espacio de la tarde de la televisión manchega, contó una experiencia personal que sufrió de niña: sus compañeras se metían con ella por el tamaño de sus dientes. Esto marcó su vida. Por ello, el mítico presentador quiso aprovechar esta historia para denunciar el bullying que tanto está afectando a la sociedad, sobre todo, a los menores.

"Esto es un acoso terrible hacia niños por tener algo que les diferencian. Pero siempre es para mal. En vez de subrayar lo bueno, la gente mala subraya lo malo", comenzaba a reseñar Ramón mirando fijamente a cara, mientras que Isa, afirmaba con la cabeza, asegurando que "no saben el daño que te pueden hacer". Y, tras esta confesión, el presentador lanzó un mensaje para todos, regalando a su audiencia una reflexión que podría hacer pensar a muchos: "Yo siempre digo que esos niños serán malas personas de mayores. El que es un cabrón, es un cabrón desde niño. Y perdón porque lo digo así. Y no cambian", empezó a decir.

El mensaje de Ramón García contra el 'bullying'

"El que es malo desde niño será malo de mayor. Compruébenlo. No cambian", invitó el presentador a todo aquel que lo estaba escuchando. Además, en en esta reflexión, Ramón señaló que la cosa no mejoraba, pues "cuanto más mayores son, peores se hacen y más daño aprenden a hacer. Por eso cuando dicen 'los niños crueles'. No. Los niños no son crueles. Hay niños estupendos, hay niños educados, parte mucho de la educación. Pero hay niños malos y niñas muy malas. Nacen así", apuntaba. Pero el de CMM no quería, simplemente, dejar esta visión, y añadió que "hay que darse cuenta para intentar encaminarles, educarles y que no hagan daño a otras chicas, a otros chicos. El que sufre acoso lo pasa muy mal. Pero los padres de un acosador o de una acosadora tampoco lo pueden pasar bien".

"Tienen que estar muy pendientes. Porque a veces sin saberlo, igual tenemos una hijo/hija que son acosadores, porque nunca pensamos que los nuestros son malos. Pero los hay", añadía Ramón. Además, el presentador comentaba que, en ocasiones, esos padres no quieren ver esa realidad y se excusan diciendo que "no será para tanto, si una torta nos han dado a todos o si todos se han metido con el gordo, con la gafosa...". Pero Ramón criticaba duramente esto: "Pues no es así. Tú tienes que coger la riendas de la educación de tus hijos y si esos hijos tienen un desorden mental y son malos niños, hay que intentar, porque ahora existen métodos, encauzarles, educarles y quitarles esa maldad que a veces va de nacimiento". Para concluir, el mítico rostro de TVE pedía que "no miremos hacia otro lado cuando se produce acoso en el colegio porque es de las cosas más crueles que marca para toda la vida a muchos chicos y chicas", zanjó el tema, para pasar a hablar con su invitada.