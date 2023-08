Un gabinete de quejas protagoniza la primera promo de "Masterchef Celebrity 8"

TVE ha enseñado el primer vídeo promocional del concurso culinario, una promo llena de humor y que ha estado protagonizada por los tres jueces y algunos de los aspirantes.

La emisión de la octava edición de "MasterChef Celebrity" está cada vez más cerca. Televisión Española ya ha comenzado a promocionar el concurso culinario protagonizado por famosos con un primer vídeo de la nueva temporada en el que aparecen los tres jueces, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, y algunos de los protagonistas de esta edición.

¡Queda muy poco! Se acerca la nueva temporada de #MCCelebrity y aquí tienes las primeras imágenes en exclusiva 🔥💥❤️ https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/xubyAVBFTX — MasterChef (@MasterChef_es) August 14, 2023

En el vídeo, los tres jueces deciden abrir un "gabinete de quejas" para atender los ruegos y preguntas de los 15 concursantes antes de que estos se pongan el delantal. El primero en mostrar sus quejas y dudas es Jesulín de Ubrique, quien opta por hacerles un regalo a los jueces. Blanca Romero es la siguiente en aparecer para mostrar sus inquietudes: "Estamos a punto de empezar y yo aún no sé si me tengo que hacer la chunga, la guapa…". Después Toñi Moreno recibe un consejo de Jordi Cruz, quien le pide "no meter la pata, que a ti te gusta mucho eso".

El concurso llegará a Televisión Española a partir de otoño y lo hará como una de sus grandes apuestas para la nueva temporada de 2023/2024. Junto a "MasterChef Celebrity 8" encontraremos también otros concursos, como el reality "El Conquistador", el concurso musical "Dúos increíbles" y otros programas como el magacín de tarde que anunciaban ayer y con el que pelearán contra Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega.

Estos serán los concursantes de "Masterchef Celebrity 8"

El concurso anunció hace tiempo a los 14 participantes que intentarán ganar "MasterChef Celebrity". Entre ellos encontramos a los actores Eduardo Casanova, Laura Londoño, Jorge Sanz y Miguel Diosdado, a las presentadoras Toñi Moreno y Tania Llasera, a los modelos Palito Dominguín, Blanca Romero, Sandra Gago, y Daniel Illescas, al jugador de polo Álvaro Muñoz Escassi, a la empresaria Genoveva Casanova, a los humoristas Jorge y Cesar Cadaval más conocidos como Los Morancos, y al extorero Jesulín de Ubrique.

Todos ellos intentarán luchar por llegar a la gran final y convertirse en el sucesor de Lorena Castell, la última ganadora de "Masterchef Celebrity" y que se unía al amplio grupo de ganadores conformado por Miki Nadal y Juanma Castaño, Raquel Meroño, Tamara Falcó, Ana Carbonell, Saúl Cravioto y Miguel Angel Muñoz.