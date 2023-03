El divertido error de TVE con un rótulo de Ruth Lorenzo que se hace viral

La presentadora de "Cover Night" visitó el Bernabéu antes del partido para invitar a todos al estreno del programa y su nombre apareció seguido de "Director de fútbol del FC Barcelona".

Podríamos decir que Twitter es el ojo, o los ojos, que todo lo ven. Los usuarios de la popular red social están pendientes de cualquier cosa que pueda hacerse viral. Eso mismo ha pasado este jueves antes del partido de ida de semifinales de la Copa del Rey que enfrentaba al Real Madrid contra el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. TVE realizaba un programa previo al encuentro, el cual se disputó a las 21:00 horas, con varios periodistas deportivos de la casa para ir informando de los últimos acontecimientos que estuviesen relacionados con el Clásico.

Así, minutos antes de que se iniciase el partido, La Uno quiso cebar el estreno de su nueva apuesta musical, Cover Night, no solo con promociones visuales, y con los locutores mencionando el inminente estreno, sino que también invitaron a su presentadora, Ruth Lorenzo a pie de campo, donde se encontraba Lara Gandarillas para hablar de este talent musical, en el que los participantes versionarán grandes éxitos de nuestra historia.

Un error de rótulo se viraliza en Twitter

Todo parecía de lo más normal, sin tener en cuenta el atuendo que escogió Ruth Lorenzo mientras que Lara se abrigaba todo lo que podía, hasta que el rótulo de TVE hacía su aparición en escena. Bajo el nombre de la presentadora de Cover Night, en segunda línea donde se ubica el título, cargo o profesión de la persona, en este caso podría haber sido "cantante" o "presentadora", se pudo leer: "Director de fútbol del FC Barcelona".

Del Barsa y del Ruth Lorenzo desde sikitillo #LaCopaRTVE pic.twitter.com/NNBQ9sO5r2 — Paco Zpower (@PacoZpower) March 2, 2023

Se trató de un divertido error y que podría estar más que justificado, ya que habían entrevistado con anterioridad al verdadero director del club blaugrana, Mateu Alemany. El rótulo, además, desaparecía rápidamente, pero no lo suficiente para que Twitter no hiciese de las suyas, viralizando la imagen que demostraba que "eso" había estado ahí. Mientras esto ocurría, Ruth Lorenzo, ajena a todo esto, promocionaba el estreno del nuevo concurso: "Me he escapado del plató de Cover Night para venir a contaros que después del partido llegan las mejores versiones, los mejores éxitos, Miguel Bosé, Mónica Naranjo, Juan Magán y una servidora", comentaba la murciana.