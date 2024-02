Pablo Castellano estalla contra el equipo de "El Desafío" tras perder su reto

El marido de María Pombo se enfrentó a Chenoa en el reto de esta semana y, tras no superarlo, se quejó por la organización del programa de Antena 3.

La cuarta edición de "El Desafío" continúa viento en popa en Antena 3. Este viernes se ha emitido un nuevo episodio del concurso que nos ha dejado con un polémico momento protagonizado por Pablo Castellano. Al marido de María Pombo le tocaba enfrentarse a uno de los retos más temidos del concurso, 'El puente', y parece que Pablo no quedó muy satisfecho con el resultado de la prueba.

Pablo Castellano se enfrentó a Chenoa en 'El Puente', y aunque el marido de María Pombo contaba con algo de ventaja por el miedo a las alturas de la cantante, no terminó muy contento con el reto por unos detalles que le hicieron perder y que provocaron que estallara contra la organización del programa.

Pablo Castellano muy enfadado con el equipo de "El Desafío"

En el reto, Pablo y Chenoa tenían que atravesar una estructura de 15 metros de largo y 5 metros de altura, para lograrlo debían memorizar un mapa y así saber que trampillas podían pisar y cuales se abrirían y les harían caer. Además de tener que memorizar, la prueba tenía más dificultad por la altura, ya que el propio Pablo reconocía que "acojona".

Aún así, el marido de María Pombo logró subir a la plataforma e intentar cruzarla manteniendo su estrategia: "Recuerda, abierta se cae; cerrada no se cae". Una estrategia que no le sirvió de mucho, ya que nada más pisar la primera plataforma, Pablo Castellano cayó al vacío y no solo eso, sino que igualó el peor resultado de todo el concurso.

¡00:06 segundos! Pablo Castellano ha caído en su primer salto #ElDesafío6 pic.twitter.com/GgKuYo9gKS — El Desafío (@eldesafioA3) February 16, 2024

Al ser preguntado por Roberto Leal sobre lo que había ocurrido, Pablo Castellano estalló contra la organización del programa: "No se puede estar ensayando con una cosa y que vengan y te pongan otra totalmente distinta". Unas quejas que Roberto Leal se encargó de explicar: "Ellos ensayan con colores, aquí se les da una indicación de 'abierta' o 'cerrada'. En todas las ocasiones ocurre así. Es cierto que ellos no lo saben. Se cambia la maquetación y es un punto más complicado".

Por su parte, Chenoa logró alzarse con la victoria al llegar a la octava casilla del recorrido. Aún así, tras las caídas de Pablo Castellano en la primera trampilla y de Chenoa en la octava, Adrián Lastra se mantiene como el único concursante de "El Desafío" capaz de superar 'El Puente'.