Àngels Barceló patina y compara a Vox con asesinos de ETA para atacar a Feijóo

La conductora de la SER califica de “terrorista” a Carlos Flores y lo iguala a los etarras condenados de las listas de Bildu para atacar los pactos del PP levantando una gran polvareda

El pacto entre PP y Vox que hará a Carlos Mazón presidente de la Generalitat Valenciana parece que ha sentado muy mal en determinados sectores de la izquierda española, tanto que algunos se han lanzado a ver quién la suelta más gorda. El premio a la mayor pasada de frenada se lo lleva por ahora la conductora de Hoy por hoy en la SER, Àngels Barceló.

La periodista catalana directamente ha igualado al candidato de Vox en la Comunitat Valenciana, Carlos Flores, condenado por insultar a su mujer hace 20 años -y que ha sido apartado y no formará parte del futuro gobierno de la Generalitat- con los terroristas de ETA con delitos de sangre que iban en las listas de Bildu.

Àngels Barceló ha utilizado a Carlos Flores para atacar al PP de Alberto Núñez Feijóo, insistiendo que “el foco hay que ponerlo sobre el PP que se rasga las vestiduras con que haya ex miembros de ETA con condena cumplida en las listas y luego no tiene problema con un condenado por terrorismo machista” y calificando también a Carlos Flores de “terrorista”. En el programa además faltan a la verdad, pues lo nombran a Carlos Flores como “socio de gobierno” cuando no será parte del mismo.

Las palabras de Àngels Barceló han provocado una gran polvareda, y así un famoso tuitero le replicaba con que "está comparando chillar a tu mujer con poner una bomba en un supermercado". Otro señalaba a Àngels Barceló que "coloca la palabra terrorismo delante de donde sea y así lo igualan todo, qué forma de frivolizar".