Fuerzan a Ángels Barceló a explicar su gesto viral por Sánchez: causa impactante

En las últimas horas se ha hecho viral la reacción de la presentadora de la SER cuando el presidente anunciaba el adelanto electoral y ahora ha dado una explicación muy entrañable.

Ángels Barceló y José Luis Sastre han sido los últimos invitados de Buenismo Bien. La directora y el subdirector de Hoy por Hoy, el programa más escuchado de la radio en España, han visitado el programa de Manuel Burque, Henar Álvarez y Quique Peinado para analizar la situación política de España. Pero también había que hablar de esto:

La ya icónica reacción de Barceló cuando Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral al 23 de julio ha generado en solo dos días cientos de comentarios, bromas, memes y stickers. "Básicamente ha renovado el meme de la Declaración de Independencia. Lo ha superado", ha sostenido Burque. Barceló se ha mostrado de acuerdo y ha añadido detalles:

"Es que el mío también son dos tiempos, porque yo escucho el anuncio de la convocatoria electoral, que bueno, si es convocatoria electoral ya vale. Pero claro, es que el problema es el día. Ahí es cuando yo reacciono, porque la convocatoria electoral yo pensaba, pues eso, septiembre, octubre...".

En el programa de hoy tenemos a José Luis Sastre y Àngels Barceló para comentar un par de minucias que han ocurrido este fin de semana y para llegar a la conclusión que, de alguna manera, Àngels es @davidbisbal.



Programa ya disponible aquí: https://t.co/6i9Jawr27W pic.twitter.com/KkWVna41Dp — Buenismo Bien (@BuenismoBien) May 30, 2023

"Julio, a partir del 14, no tenía previsto estar por aquí", ha contado la directora de Hoy por Hoy de la SER. En ese momento, Quique Peinado le ha preguntado directamente: "Digamos la verdad, ¿tenías reservado un apartahotel?". "Bueno, tengo billetes de avión", ha respondido la periodista, pero antes de que empezasen a bromear, ha pedido un momento para explicar "una parte seria", la razón personal tras su gesto.

Ángels Barceló, vacaciones con su padre

Es que es la semana que me voy de vacaciones con mi padre, que tiene 90 años, y que es la semana de su vida. Yo esa semana me llevo a mi padre a Menorca y es la semana de mis vacaciones con mi padre", ha confesado.

Barceló también ha contado que no lo va a retrasar porque "ya nos hemos medio apañado". "Yo trabajaré un poco desde Menorca, pero no, no, no, no lo voy a retrasar porque ya tengo los billetes y mi padre está super ilusionado. Entonces por eso me fastidió, sobre todo".

Sastre, la SER y su despliegue electoral

La conversación ha ido después por el despliegue que Àngels, Sastre y todo el equipo de Hoy por Hoy hizo antes de las elecciones, con una ruta de varios días en distintas ciudades españolas, para tratar, sobre el terreno, algunos de los temas que preocupan a los españoles y que podrían haber marcado la campaña. "A mí me gusta mucho salir y dar tumbos por ahí", ha confesado Barceló.